TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü

Kış Bilim Festivali’ne katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir’in dev teknoloji yatırımı Bilim Erzurum’dan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i tebrik etti.

Erzurum’da ilki gerçekleştirilen Kış Bilim Festivali’ne katılan Prof. Dr. Mandal, Bilim Erzurum’u gezerek teknoloji yatırımdan ötürü Başkan Sekmen’e övgüler yağdırdı. Festivalde TÜBİTAK projelerini de yakından inceleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, “Mehmet Sekmen Başkanımızı böylesine önemli bir yatırımı Erzurum’a kazandırdığı için kutluyorum. TÜBİTAK olarak ilkini başlattığımız 4003B Bilim Merkezleri Destek Programı’na Bilim Erzurum da alınmıştır. Böylelikle Bilim Erzurum’un bir paydaşı da TÜBİTAK oldu. Erzurum ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal ayrıca, Bilim Erzurum’da festivale katılan gençlerle buluşarak bilim içerikli bir konferans gerçekleştirdi.

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