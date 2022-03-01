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Erzurum GSİM, Palandöken Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen konferansta, '28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi’nde düzenlemiş olduğu konferansta 28 Şubat Muhtırası gençlere anlatıldı. Palandöken Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen konferansın Moderatörlüğünü Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Götütok’un yaparken konuşmacı olarak Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam katıldı. Programda milli şuur ve milli birlik anlatılırken, millet olmanın önemine vurgu yapıldı.

Konferansa katılımcılar ve gençlerden yoğun bir ilgi gösterdi.

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