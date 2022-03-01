ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”

İHA

ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”

Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri, ‘Ahde Vefa Buluşmaları’ programı kapsamında Erzurum’un en eski gazetecilerinden Necat Çakır’ı ziyaret etti. Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurum” dedi.
Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) sosyal ve kültürel çalışmalarında hız kesmiyor. Gazeteci Gamze İspirli başkanlığında kurulan ve kısa ERMED olan Erzurum Yeni Medya Derneği, Erzurum’da eski gazetecilerin hatırlanması anlamında başlattığı ‘Ahde Vefa Buluşmaları’nın ilkini emekli gazeteci Necat Çakır’ı evinde ziyaret ederek gerçekleşti. Yine kendisi gibi gazeteci olan oğlu İsmail Çakır’ında hazır bulunduğu buluşmada ERMED Yönetim Kurulu üyeleri, uzun süren sohbette geçmiş yıllarda sürdürülen gazetecilik mesleği üzerine konuştular. Mesleki tecrübelerini paylaşan Çakır’ın zaman zaman duygusallaşıp gözyaşlarına hâkim olamaması dikkat çekti.
Özellikle darbe yıllarında gazetecilik mesleğinin zorluklarını anlatan Çakır, “Mesleğe ilk olarak başladığım dönemlerden son ana kadar azmimden hiçbir şey kaybetmedim. Bir an olsun meslekten soğumak gibi bir duruma erişmedim. Ekonomik ve sosyal olarak birçok fedakârlığı göğüslemeniz gereken bir meslek gazetecilik. Bu yüzden gazetecilik mesleğini yapanlar ancak büyük bir sorumluluk aldıklarının bilinciyle mesleklerini severek sürdürebilirler” ifadelerini kullandı.
“Bin defa doğsam yine gazetecilik yapardım”
Gazeteci Necat Çakır’ın özellikle gazetecilik mesleğinin tanımının yanında getirdiği sorumluluklar üzerine yaptığı konuşmasında sürekli olarak dile getirdiği “Dünyaya bin defa gelsem yine gazeteci olmak isterdim” sözü gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya koyuyordu.
Bir süre önce geçirdiği Covit 19 hastalığı sonrasında sağlık sorunları yaşayarak tekerlekli sandalyeye mahkûm olan gazeteci Necat Çakır, günümüzde gazetecilik mesleğinin öneminin anlaşılmamasından şikâyet etti. Sağlık durumunun el vermesi halinde yine gazetecilik mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Çakır, “Öyle bir kutsal mesleğin erbabıyız ki, toplumun her kesimi her zaman sorunlarını taleplerini anlatmak için gazetecilere ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden bu meslekte ancak mesleğini severek yapanlar kök salabilir. Hakkıyla yapabilen herkes halk nezdinde de karşılık bulabilir” diye konuştu.
İspirli; Ahde vefa buluşmaları devam edecek
Gazeteci Necat Çakır’ın evinde yapılan ‘Ahde Vefa Buluşmaları’nın devam edeceğini dile getiren ERMED Başkanı Gamze İspirli ise sohbet sonrasında şehrin en eski yaşayan gazetecisi unvanını taşıyan Çakır’a günün anısına bir plaket takdimi etti.
Dernek üyeleri ile birlikte yapılan plaket takdimi sonrasında Başkan İspirli, Erzurum’un doğunun Babıâlisi olduğunu hatırlatarak şehrin hafızası olan eski gazetecileri hatırlamanın kendilerine bir sorumluluk getirdiğini söyledi. Derneğin sosyal çalışmalarda bir yıldır oldukça etkin olduğunu dile getiren İspirli, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte bir yıldır müthiş bir sinerji yakaladık. Her bir çalışmamız istişare ile yürütüyoruz. İmkânlarımız dâhilinde daha nice projelerimizi hayata geçirmek arzusundayız. Yıllarca gazetecilik mesleğine gönül veren her biri bu mesleğin tozunu yutmuş birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik anlamda huzurunu sağlamak için yeni projeler geliştirmek için canhıraş çaba gösteriyorlar. Derneğimizin kuruluş aşamasında sadece gazetecilik yapmış kişileri tercih ettik. Derneğimize ait internet sitemizde de tüm şeffaflığı ile yönetim kurulu üyelerimizin biyografilerini de yayınlamayı düşünüyoruz. Bugün de değerli meslek büyüğümüz Necat Çakır amcamızı evinde ziyaret ederek ahde vefa buluşmalarına start verdik. Oğulları Yakup, İsmail ve Nejdet Çakır’a da gazetecilik mesleğini aşılayan ve sevdiren Necat amcamıza ailesiyle birlikte sağlık ve afiyet diliyoruz.” Şeklinde konuştu.
Gazeteci Necat Çakır kimdir?
1944 yılında Erzurum’un Ilıca İlçesine bağlı Kahramanlar Köyü’nde dünyaya geldi. Öğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra Erzurum Belediyesi’nde İstimlak Şefi olarak göreve başladı. 1972 yılında tavukçuluk sektörüyle ticarete atıldı. Erzurum’un o dönemde ki tavuk üretim satış ve pazarlama tesisini kuran Necat Çakır, Serbest Muhasebecilik deneyiminden sonra 1979 yılında Halkın Sesi gazetesini devralarak basın sektörüne girdi. Sırasıyla Hür adalet, Aziziye ve Hakikat Gazetelerini çıkardı. 1984 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara rotatif tesislerini Erzurum’a getiren Necat Çakır, Hür Adalet Gazetesi ile bölge yayınına başladı. 1996 yılında ofset tesisler ile teknolojiye ayak uyduran Çakır, Hakikat Gazetesi’nin imtiyaz sahipliğini uzun süre devam ettirdi. Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Basın Birliği’nin Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan Necat Çakır, aynı zamanda Erzurum Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.
Evli ve dört çocuk babası Çakır, Hakikat Gazetesi’nden emekli olmuştur.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...
TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü
YEREL HABERLER TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e ...
"28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir”
YEREL HABERLER "28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK ...
‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 ...
Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı ...
Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
YEREL HABERLER Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk ...
Mehmet Kazanç başkan seçildi
YEREL HABERLER Mehmet Kazanç başkan seçildi
Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet veriyor Her gün binlerce tahlil dijital ortamlarda titizlikle inceleniyor
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet ...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Böyle bir atmosferde 3 puan çok önemliydi" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE ...
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Atatürk Üniversitesini ...
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.