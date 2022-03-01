Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı

İHA

Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nce (ERİHDER) tarihi Yakutiye Medresesi’nde 658’den günümüze Erzurum’un Manevi Şahsiyetleri” biyografi sergisi açıldı.
Yakutiye Medresesi içerisinde organize edilen biyografi sergisinin açılış törenine ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.
Serginin açılış kurdelesi medresenin önünde kesildikten sonra davetliler sergiye gezdi. Davetlilere Dernek Başkanı Nuri Toparlak tarafından bilgi verildi.
Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, “ERİHDER’in Erzurum’un önemli şahsiyetlerinin biyografik olarak tanıtıldığı sergide bulunmak bizler için onurdur. Dernek Başkanı Nuri Toparlak ve dernek çalışanları Erzurum için güzel işler yapıyorlar. Bizler de Erzurum’un unutulmamış olan gönlümüzdeki yerleri nezih şekilde duran büyüklerimizi ve değerlerimizi bir kez daha görmekten mutluluk duydum. Kimin emeği geçmiş ise teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da, “Erzurum’un güzide derneklerinden ERİHDER’in hazırlamış olduğu ve Erzurum’un manevi mimarlarının tanıtıldığı sergiye katıldık. Biz kendi geçmişimize, kendi tarihimize, kendi manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Böyle bir serginin açılışından memnuniyet duydum, iyi ki varsınız diyorum” dedi.
ERİHDER Dernek Başkanı Nuri Toparlak ise sergi ile ilgili şunları söyledi:
“Anadolu’nun bağrından kopmuş 244 Erzurumlu şahsiyetin biyografi sergi açılışını yaptık. Desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanlığı’na, Sivil Toplum ile ilgili Genel Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa projesidir, 15 yıla yakındır bu şahsiyetlerin biyografileri üzerinde çalışma yaptık. Şahsiyetlerin tarihteki geçmişleri ve hayatları üzerine çalışma yaptık. Bu şahsiyetlerin biyografilerini sergi ile tanıtım yapmak istedik. İslam ordularının Erzurum’un fethi ile başlayan çalışmada Erzurumlu Generallerimiz, Bilim adamlarımız, aşıklarımız ve şairlerimizle birlikte büyük müderrislerimiz de yer almaktadır. Kara Fatmalarımız, Nene Hatunlarımız bulunuyor. Bu çalışmalarımızı gençliğe ulaştırmayı hedefliyoruz. Programın adı da Geçmişten Geleceğe İfana Yolculuktur. Yani 658 yılından günümüze Erzurum’un manevi şahsiyetleri yer alıyor. Genç nesiller bunları görür, okur ve örnek alırlar, bu şahsiyetlerin tamamına yakını Erzurumludur. Aralarında Trabzon, Artvin, Bayburt’tan gelenler de bulunuyor. Bayburt Osmanlı Döneminde Erzurum’un Sancak Beyliğiydi, Erzurum’a o dönemlerde yüze yakın Sancak Beyliği bulunuyor. Bu beyliklerin çoğu Erzurum Pasinler Sancağına aittir. Bulunduğumuz mekanlar bizlere öncü olan değerlerimiz yapmıştır. İnsanların hafızalarına bilimi, Fenni ve ilimi de aktardılar. Bu değerler zaten Kur’an dan feyz almışlardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Semih Sancar vardır, İbrahim Hakkı Hazretlerini unutmamak lazım. Kara Fatmaları, Rabia Hatunları veya Nene Hatunları unutmamak lazım. Bunları yetiştiren bir ana var ve bizde o anaların torunlarıyız.”
Serginin ayrıca 1112 Mart tarihlerinde Eyüp Sultan Camii bahçesinde açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”
YEREL HABERLER ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan ...
B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...
TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü
YEREL HABERLER TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e ...
"28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir”
YEREL HABERLER "28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK ...
‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 ...
Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı ...
Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
YEREL HABERLER Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk ...
Mehmet Kazanç başkan seçildi
YEREL HABERLER Mehmet Kazanç başkan seçildi
Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet veriyor Her gün binlerce tahlil dijital ortamlarda titizlikle inceleniyor
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet ...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Böyle bir atmosferde 3 puan çok önemliydi" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE ...
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal, Atatürk Üniversitesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.