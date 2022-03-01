Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı

İHA

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan 17 Mart Yeşilay Haftası olması nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.
Bu yıl 102’nci yaşını kutlayan Yeşilay, 17 Mart Yeşilay Haftası’nı “Yeşilay Varsa Hayat Var” sloganıyla kutluyor. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji olmak üzere, beş farklı bağımlılık alanında mücadelesini sürdürürken; önleme ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütüyor. Türkiye genelinde 120 şubesiyle çalışmalarını sürdüren Yeşilay, 95 Ülke Yeşilayı ile bağımlılık alanındaki deneyimini uluslararası arenada paylaşıyor.
Yeşilay’ın bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir toplum için çalıştığını belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları söyledi:
“Sağlıklı bir toplum için bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi, bireylerin küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıkları kazanması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak biz de bu bakış açısıyla pek çok proje hayata geçiriyor; okul sıralarından itibaren çocuklara ve hangi yaşta olursa olsun sağlığın peşinden giden tüm insanlarımıza temas ederek onların yaşam boyu sürdürecekleri alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Şehrimizde de Yeşilay Şubemiz ve YEDAM’larımız ile hemşerilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında, bir telefon uzaklarındayız. Birlikte hayata dair umudu, sağlığı, iyiliği yeşertelim istiyoruz ve bu nedenle bu yıl Yeşilay Haftası’nda ‘Yeşilay Varsa Hayat Var’ diyoruz. Herkesi de bizimle birlikte kutlama yapmaya davet ediyoruz. Eğitim, sanat ve sporun gücü bağımlılıkları önlemeye destek sağlıyor. Yeşilay, eğitimin, sanatın ve sporun gücünden yararlanarak bağımlılıkları önlemek için çalışıyor. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılmasını hedefleyen Yeşilay, programa katılanları sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirerek bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyor. Çocuk ve gençlerde bağımlılık konusundaki farkındalığın artması için aynı zamanda 11 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile “Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması” düzenleniyor. “Bağımlılık” konulu bu yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’na her yıl dünyanın pek çok ülkesinden sanatçıların bağımlılıkla ilgili eserleri başvururken, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nın başvuruları da devam ediyor. Yeşilay, Türkiye geneli ve KKTC’de olmak üzere toplam 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile hizmet veriyor. Bağımlılar ve ailelerinin YEDAM’ın sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteğinden ücretsiz yararlandığını vurgulayan Erzurum , “YEDAM ekibinin tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşuyor; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. Şehrimizde hem şubemiz hem de YEDAM olarak güçlü bir iş birliği ile çalışıyor; hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. YEDAM’lara tüm Türkiye’den 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı
YEREL HABERLER Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi ...
ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”
YEREL HABERLER ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan ...
B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...
TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü
YEREL HABERLER TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e ...
"28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir”
YEREL HABERLER "28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK ...
‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 ...
Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var”
YEREL HABERLER Yücel Karakaya: “Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı ...
Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
YEREL HABERLER Dedesine ait iki katlı evde solucan gübresi üretiyor
Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
YEREL HABERLER Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor
Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Mandal, ETÜ’nün İnovasyon merkezlerine konuk ...
Mehmet Kazanç başkan seçildi
YEREL HABERLER Mehmet Kazanç başkan seçildi
Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Varank’dan Erzurum’a ‘Gökyüzü Şenliği’ müjdesi
Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet veriyor Her gün binlerce tahlil dijital ortamlarda titizlikle inceleniyor
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük laboratuvar merkezi 7-24 hizmet ...
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Böyle bir atmosferde 3 puan çok önemliydi" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu"
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından MKE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.