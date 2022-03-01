Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği anlaşması daha imzalandı

Kurumlar arası iş birliklerine örnek teşkil edebilecek birçok projeye imza atan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında yeni bir ortaklık protokolü daha imzalandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen tarafından imzalanan protokol ile 68 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Erzurum Bilim ve Teknoloji Şenliğinin uygulanması esnasında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çeşitli alanlarda desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Erzurum Bilim ve Teknoloji Şenliğinde belediyenin tüm imkânlarını seferber edeceklerini vurgulayan Başkan Sekmen’e teşekkür eden ve kendisini protokol dolayısıyla üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Çomaklı, üniversiteşehir iş birliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarla bağlantıların çok güçlü olmasının önemine değindi.

Şehrin ve bölgenin gelişmesi açısından bilimsel çalışmaları gündelik hayata entegre etmek için çaba içerisinde olduklarına dikkat çeken Çomaklı, Yeni YÖK vizyonunda yer alan şehir paydaşları ile ortak çalışmalar yapma yaklaşımına uygun şekilde hareket edildiğinin altını çizerek imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni yılla birlikte belediye çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Başkan Sekmen ise yapılan anlaşmalarla kurumlara destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Atatürk Üniversitesi gibi bilgi birikimi yüksek ve yetişmiş insan kaynağı olan bir eğitim kurumuyla daima iş birliği içerisinde olacaklarını hatırlatan Sekmen, Rektör Çomaklı’ya misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

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