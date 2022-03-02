Gönüllü gençlere kamp jesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençlere kamp jesti

İHA

Gönüllü gençlere kamp jesti

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, bir ilke imza attı. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi’nde iki gün kamp yaptı. Gençler ‘Karvivor’ yarışmasında da ter döktü.
Palandöken Gençlik Merkezi bir ilke imza attı. Kandilli Kayak Merkezi'nde gençlik liderleri ve gönüllü gençlere moral kampı yaptıran Palandöken GM ilgi odağı oldu. Gençler 'Karvivor' yarışmasıyla da keyifli anlar yaşadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, yıl boyunca gençlik liderleriyle köy okulları, bakımevleri, huzurevleri, sportif faaliyetler ve diğer bütün faaliyetlere katılan gönüllüler için kamp düzenledi. Fırat Ceyhan ve Tuncay Altunok Koordinatörlüğü’nde Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Kayak Merkezi’nde yapılan iki günlük kampta katılımcı gençler moral depoladı. Kampta çeşitli eğlence etkinliklerinin yanı sıra gönüllü gençler arasında ‘Karvivor Yarışması’ yapıldı. Oldukça eğlenceli geçen yarışmada gönüllü gençler keyifli bir kamp yaptı. Kampta sportif faaliyetlerin yanı sıra Kitap Okuma, Oyunlar, halaylar, kamp ateşi yakma gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Fırat Ceyhan, “Başta il müdürümüz Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri müdürümüz Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürümüz Memet Gözütok’un destekleriyle bir moral kampı gerçekleştirdi. Yıl boyunca bizimle birlikte faaliyetlerimizde koşup koşuşturan gönüllü gençlerimize Kandilli de iki gün kamp yaptırdık. Son derece verimli ve eğlenceli bir kamp oldu. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini ...
Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
YEREL HABERLER ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde ...
Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği anlaşması daha imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği ...
10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile kavuşacaklar
YEREL HABERLER 10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile ...
Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
YEREL HABERLER Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay ...
Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı
YEREL HABERLER Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi ...
ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”
YEREL HABERLER ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan ...
B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...
TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü
YEREL HABERLER TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e ...
"28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir”
YEREL HABERLER "28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK ...
‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın İzinde Kalkınmanın Peşinde’ projesiyle 610 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.