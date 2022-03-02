Kudaka 2022 yılı fizibilite desteği programı ilan edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kudaka 2022 yılı fizibilite desteği programı ilan edildi

İHA

Kudaka 2022 yılı fizibilite desteği programı ilan edildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ve yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine destek sağlamak için uygulamayı planladığı “2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı” ilan edildi.
2022 Yılı Fizibilite Desteği programı ile bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.
Bölgenin turizm, tabii kaynaklar, etsütarıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve yatırım ortamı oluşturulması için yatırım önerilerinin fizibilitelerinin hazırlanmasının hedeflendiği 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programının Öncelikleri ise şöyle sıralandı;
“ Kış, kültür, doğa, sağlık ve spor turizmi potansiyelinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması, Et, süt ve arıcılık sektörü ürünlerinin katma değerinin artırılması ve bu sektörlere yönelik yeni yatırımların yapılması adına fizibilitelerin hazırlanması, Tabii kaynakların (doğal taş, karbondioksit gazı, perlit, krom, mermer, biokütle, jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisi vb.) ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle işlenmesi amacıyla gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması, Bölgede genç istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı sağlayacak yatırımların fizibilitelerinin hazırlanması ve Yerel kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek, özellikle ihracat potansiyeli taşıyan önemli yatırım konularına yönelik fizibilitelerin hazırlanması.
2022 yılı fizibilite desteği programının bütçesi ve süresi konusunda ise “Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı bütçesinden Fizibilite Desteği Programı için ayrılan toplam yıllık tutar 2.000.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde projelere Ajans tarafından sağlanacak asgarî destek tutarı 50.000,00 TL, azamî destek tutarı ise 300.000,00 TL’dir. Program kapsamında azamî proje süresi 1 yıldır” açıklaması yapıldı.
2022 ı Fizibilite Desteği Programına Kimler Başvurabilir?
Ajans tarafından sağlanacak Fizibilite Desteği Programı’ndan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen Yerel yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Endüstri bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri, Birlikler ve kooperatifler yararlanabilecek.
Fizibilite Desteği Programı Başvuru Süreci:
Bu programda her bir fizibilite teklifi Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde teknik ve mali açıdan değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular destek kararı için ilk toplantısında gündeme alınarak onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun vereceği destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecek.
Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler www.kudaka.ka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacak.
Destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanması ve onaylanması için son tarih 25 Aralık 2022’dir. Taahhütnameler ise eimzalı ya da ıslak imzalı olarak 30 Aralık 2022 tarihine kadar Ajansa sunulmalıdır. Başvurular taahhütnamelerin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Örgü bebek üretiyorlar Hem el becerilerini ...
Gönüllü gençlere kamp jesti
YEREL HABERLER Gönüllü gençlere kamp jesti
Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Depremi Unutmayalım” semineri
ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
YEREL HABERLER ETÜ Öğrencisi iklim şurasında elçi olarak görev aldı
Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde devir teslim töreni yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde ...
Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği anlaşması daha imzalandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir iş birliği ...
10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile kavuşacaklar
YEREL HABERLER 10 yıllık hayallerine tekerlekli sandalyeleri ile ...
Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
YEREL HABERLER Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi
Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay Haftası mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Doğan’dan Yeşilay ...
Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi şahsiyetler biyografi sergisi tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı
YEREL HABERLER Tarihi medresede tarihi sergi 658’den günümüze manevi ...
ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan en eski gazetecisi Necat Çakır; “Bin defa dünyaya gelsem yine gazeteci olurdum”
YEREL HABERLER ERMED’den ‘Ahde vefa buluşmaları’ Erzurum’un yaşayan ...
B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa Hayır' tişörtü giymemesi sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER B.B. Erzurumspor kaptanı Aykut Demir’in 'Savaşa ...
‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
YEREL HABERLER ‘28 Şubat Muhtırası’ gençlere anlatıldı
Emre Torungil başkan seçildi
YEREL HABERLER Emre Torungil başkan seçildi
ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü
YEREL HABERLER ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında ...
ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER ETÜ, Curling’te 2 gümüş madalya kazandı
Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu TSYD temsilcisi oldu
Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
YEREL HABERLER Buzda Atatürk Üniversitesi Rüzgârı
Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan Atatürk Üniversitesine tebrik ...
‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 çiftçiye eğitim verildi
YEREL HABERLER ‘DAP’ın izinde kalkınmanın peşinde’ projesiyle 610 ...
Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz’ Aydemir: 28 Şubata dur diyen Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir: ’Milli iman 28 Şubatçıları tarihten silmiştir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘28 Şubat zihniyetini telin ...
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 ...
TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e övgü
YEREL HABERLER TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Mandal’dan Başkan Sekmen’e ...
"28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: “28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir”
YEREL HABERLER "28 Şubat bin yıl unutulmayacak yaralar açtı" AK ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.