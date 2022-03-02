Seyir halindeki araç alev alev yandı

Erzurum’da seyir halinde olan bir araç henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden alev aldı. Araç şoförü saniyelerle araç içerisinden çıkarak canını kurtarırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay dün gece saatlerinde Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesinde meydana geldi. Kadir Kaya yönetimindeki otomobil henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı torpido kısmından alev aldı. Kaya yangını fark edince güçlükle kendini araçtan dışarı atarken alevler saniyeler içerisinde aracın tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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