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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakutiye Belediyesi öğrencileri tarihle buluşturuyor

İHA

Yakutiye Belediyesi öğrencileri tarihle buluşturuyor

Yakutiye Belediyesi, ilçede öğrenim gören öğrencileri “Malazgirt 1071” filmi ile sinemada buluşturuyor. Belediye, üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sınav motivasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla sinema organizasyonu düzenledi. Tüm masrafları Yakutiye belediyesi tarafından karşılanan organizasyon kapsamında yaklaşık üç bin öğrenci “Malazgirt 1071” filmini izlemiş olacak.
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın tarih ve kültürel değerlere olan ilgisi herkes tarafından biliniyor. Vizyona girdiğinden beri büyük beğeni ile izlenen “Malazgirt 1071” filmini Yakutiye ilçe sınırlarındaki lise son sınıfta okuyan yaklaşık 3 bin öğrenciyle buluşturmak için bir organizasyon düzenlediklerini bildiren Başkan Uçar, “üniversite sınavlarına hazırlanan kardeşlerimizi sınav stresinden uzaklaştırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla tarihimizin şanlı yıllarına birlikte yolculuk yapalım istedik” dedi.
Organizasyonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediklerini kaydeden Başkan Mahmut Uçar, özellikle pandemi kurallarına riayet ederek, öğrencilerle sinemada bir araya gelip, sosyal bir etkinliğe imza attıklarını belirtti. Uçar, hem bu organizasyona katkılarından dolayı hem de başarılı çalışmalarıyla şehrimizde eğitimle ilgili çıtayı bir hayli yükselttikleri için İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz başta olmak üzere Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç’a ve tüm öğretmenlere teşekkür etti.
Öğrencilerin iki hafta içinde gruplar halinde izleyecekleri Malazgirt 1071 filmini Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ilk öğrenci grubuyla birlikte izlediler.
Kaygusuz’dan Başkan Uçar’a teşekkür
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ilimizdeki diğer tüm yerel yönetimler gibi Yakutiye Belediyesi’nin de kendilerine her alanda destek verdiğini belirterek, gençlerimizin kahramanlıklarla dolu engin tarihimizin bir kesiti ile buluşmasına vesile olan bu önemli organizasyonu gerçekleştirdiklerinden dolayı Başkan Mahmut Uçar’a ayrıca teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç da öğrencileriyle güzel bir etkinlikte bir araya gelmekten mutlu olduğunu, bu durumu sağlayan Başkan Uçar ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Başkan Uçar; “Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliği Saltuklular Olmuştur”
Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerle böyle anlamlı bir organizasyonda buluşmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ecdadımızın tarihin hemen her döneminde destanlara konu olacak büyük zaferler kazandığına ve bu şanlı zaferlerin en önemlilerinden birinin de hiç kuşkusuz Malazgirt Meydan Muharebesi’nin olduğuna vurgu yaptı. Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü;
“26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusunun kazanmış olduğu bu savaştan sonra bugün üzerinde yaşamış olduğumuz Anadolu toprakları ebediyen milletimizin yurdu haline gelmiştir. Bu vesile ile başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Tabi bu büyük zaferin biz Erzurumluları ilgilendiren daha başka önemli sonuçları vardır. Çünkü bu zaferden hemen sonra Sultan Alparslan’ın emriyle Anadolu’yu fetih hareketleri başlatılmıştır. Alparslan fetih için ilk emrini ünlü komutanı Ebul Kasım Saltuk Bey’e vermiş, Saltuk Bey de 1072 yılında Erzurum ve civarını fethederek Saltuklu Beyliği’ni kurmuştur. Böylece Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliği, başkenti Erzurum olan Saltuklu Beyliği olmuştur. Saltuklular yaklaşık 130 yıl bizim şu an yaşadığımız topraklarda hüküm sürmüş, şehrimizde çok değerli eserler bırakmış ve Anadolu’nun tamamının Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında önemli rol oynamışlardır.
Bizler Yakutiye Belediyesi ailesi olarak bu büyük zaferin beyaz perdeye aktarılmış halini genç kardeşlerimizle birlikte izleyip, o muhteşem anlara birlikte yolculuk edip, coşku ve heyecanı birlikte yaşayalım istedik. Gençlerimizin üniversite sınavlarına hazırlandığı bu önemli süreçte motivasyonlarına bir nebze de olsa katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere.”
Pandemi Kuralları İhmal Edilmedi
Sinemada Malazgirt 1071 filmini izleyecek öğrencilerin Yakutiye Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla okullarından alınarak sinema salonuna götürüleceği ve program sonunda tekrar servislerle okullarına taşınacağı bildirildi. Yakutiye Belediyesi Yetkilileri, iki hafta sürecek olan sinema gösteriminin iki ayrı sinema salonunda sabah ve öğlen matinesi olarak planlandığı, salona girişte her öğrenciye maske verilerek, salonların her seans öncesi profesyonel sistemle dezenfekte edileceği kaydedildi.

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