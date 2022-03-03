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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Markalarının Cezayir ziyareti

İHA

Türk Markalarının Cezayir ziyareti

Türk perakende dünyasının öncü isimleri, hafta sonu Cezayir’de iş dünyası ile buluştu.
Türk Cezayirli İş Adamları Derneği TÜCİAD, bölgenin en güçlü yatırımcılarından AZ Group ve ASÜER Academic Danışmanlık şirketinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 400 kişilik davete, ülkemizin en önemli markalarının temsilcileri katıldı. Çoğu ilk kez Cezayir’de bulunan ünlü Türk markalarının patron ve CEO’ları, gezinin ardından Oran şehrinde yapılan Grand Oran alışveriş merkezini ve bölgede üretim için sunulan cazip fırsatları değerlendirecek.
Perakende dünyasının en güçlü markaları, Cezayir’deki iş fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla 2628 Şubat tarihleri arasında Cezayir’in Oran şehrini ziyaret etti. AZ Group Başkanı Aziz Guara, Cezayir’deki Türk İş Adamlarının bir araya geldiği TÜCİAD’ın Başkanı Mekki Nabti ve ASÜER Academic Danışmanlık ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geziye; İpekyol, BG Store, Suwen, AVVA, Ayakkabı Dünyası, Kiğılı, Flo, Madame Coco, Linens gibi dünyaca ünlü markalarımızın temsilcileri katıldı.
Dev uluslar arası projelere imza atan AZ Group’un Oran şehrindeki Grand Oran Oteli’nde gerçekleştirilen 400 kişilik davette, grubun inşa ettiği bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Grand Oran’da kiralamanın yanı sıra ülkedeki üretim fırsatları da vurgulandı. AZ Group Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Guara’nın Cezayir’in geneli ve Oran şehrindeki ticari fırsatlara dair sunumları, beğeni topladı.
Ünlü Markalar Cezayir’i sevdi
Cezayir’in en önemli yatırımcılarından AZ Group’tan Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Guara, Türk Cezayirli İş Adamları’nın derneği TÜCİAD’ın Başkanı Mekki Nabti ve Türkiye’den ASÜER Academic Danışmanlık ekibinin ev sahipliği yaptığı ziyaretin dönüşünde, Türk iş adamları organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek uygun koşullar sunulduğunda farklı ülkelerde üretim ve mağaza açma koşullarını değerlendirilebileceklerini belirttiler.

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