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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eczacılık fakültesinde beyaz önlük heyecanı

İHA

Eczacılık fakültesinde beyaz önlük heyecanı

20212022 Eğitim Öğretim Yılı Eczacılık Fakültesi Önlük Giyme Töreni Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi.
25 yıllık geçmişe sahip olan ve Türkiye’de akredite olan ilk 10 fakülte arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde bu yıl eğitim öğretime başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen önlük giyme törenine; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 13. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Abdullah Caner Güven, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu ile STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
“Mutlu Olmanın En Garantili Yolu Bir Başkasını Mutlu Etmektir”
Programın açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, eczacılık mesleğinin topluma hizmet eden ve yararlı olan sağlık alanındaki önemli mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekerek: “Sizler işinin ehli ve ahlaklı bir eczacı olduğunuz sürece toplumun sevilen ve önde gelen bireylerinden biri olacaksınız. Çok çalışıp mesleğinizin hakkını verdiğiniz sürece bu mesleği seçtiğiniz için hiç pişman olmayacak, aksine mutlu olacaksınız. Çünkü mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir. Bu mesleğin birer mensubu olmak için üzerinize düşen tüm görevleri gereği şekilde yerine getireceğinize eminim. Eğitim alırken sınıf geçmeyi değil mesleğinizi tüm yönleriyle en iyi şekilde öğrenmeyi hedefleyin. Diğer yandan entelektüel birikim için çok yönlü aktiviteler yapmanızın da oldukça önemli olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Kadıoğlu: “Fakülte Olarak Dünyadaki Gelişimleri Yakından Takip Ediyoruz”
Eczacılık mesleğinin devamlı bir gelişim içerisinde olduğunu aktaran Prof. Dr. Kadıoğlu: “Bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için eczacılık alanında meydana gelen gelişimleri yakından takip ediyor, sizlere daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için sürekli olarak daha fazla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda elbette ki maddi ve manevi desteklere ihtiyacımız oluyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hem maddi hem de manevi desteklerini esirgemeyen yanımızda olan bizleri teşvik eden başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversitemiz üst yönetimi olmak üzere iş birliği içerisinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu düşünceler ışığında, öğrencilerimize yeni başladıkları yolda beyaz önlüklerindeki gibi hiçbir leke ve engel olmadan başarılar diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Başkan Güven: “Eczacılar İnsanların En Yakın Arkadaşıdır”
Kürsüye çıkan 13. Bölge Eczacılar Odası Başkanı Abdullah Caner Güven ise, mezunu olmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğu Atatürk Üniversitesinde tekrar bulunuyor olmanın ve eczacı adaylarının yaşadıkları heyecanına ortak olmanın tarifi mümkün olmayan bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Beyaz önlüklerini giyecek olan öğrencilerin mezun olduktan sonra kutsiyeti tartışılmaz bir meslek icra edeceklerini belirten Güven: “Eczacılar dört duvar içinde çalışan bir meslek erbabı değil aynı zamanda insanların en yakın sağlık danışanıdır. Onların yeri gelince sırdaşı, yeri gelince en yakın arkadaşıdır. Çünkü bizler insana dokunan bir meslek icra ediyoruz. Bizlerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunun en önemli göstergesi pandemi süreci oldu. Ülkemizde Covid19 sürecinde hayatını kaybeden ilk kaybımız bir eczacıydı. Bu bile içimizi acıtan ancak eczacılığın ne kadar insanla iç içe olan bir meslek olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Bu vesileyle mesleğe hoş geldiniz diyorum, iyi ki eczacı olmayı iyi ki bu mesleğe gönül vermeyi seçmişsiniz. Gelecek süreç için hepinize canı gönülden başarılar diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Prof. Dr. Sözbilir: “Canın Kıymetini Bilen Bir Meslek Hayatı Diliyorum”
Mesleğe adanmışlık açısından beyaz önlüğü önemli bir simge olarak gördüğünü belirterek konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir: “Sizlerin de bugün giyeceğiniz ve meslek hayatınız boyunca çıkarmayacağınız beyaz önlüklerinizi adına yakışır bir şekilde giyeceğinize ve ülkenize hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum” dedi.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerini harmanlayan Atatürk Üniversitesinin daha fazla öğrenci odaklı bir kuruma dönüştüğünü belirten Sözbilir: “Sağlık hizmeti hekimiyle, hemşiresiyle, teknisyeniyle, laborantıyla bir bütündür. Eczacıların da bu bütünün çok önemli bir üyesi olarak insanlığa büyük hizmetler vermektedir. Unutulmamalıdır ki her mesleğin olmazsa olmazlarının başında dürüstlük gelmektedir. Bu hayatta, hiçbir ayrım yapmaksızın hangi canlı olursa olsun, hangi insan olursa olsun cana hizmet etmekten başka şerefli bir görev yoktur. Bu bilinçle, bu işe gönül veren fertler olarak sizlere; verimli, kaliteli bir eğitim süreciyle, canın kıymetini bilerek insanlığın hizmetinde başarılı bir meslek hayatı temenni ediyorum” diye konuştu.
Aynalı: “Gençlerimizin Varlığı Bizleri Ümitlendiriyor”
Önlük giyme törenine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ve heyecanına ortak olmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesinin marka bir üniversite olduğunu ve buradan mezun olan öğrencilerin kariyer yolculuklarında bu gücü daima arkalarında hissedeceklerini belirtti. Ülkemizin stratejik alanlardan birisinin, belki de en önemlisinin ilaç sektörü olduğunu belirten Aynalı: “Özellikle bu pandemi döneminde ilaç ve aşnının yerli olmasının ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda moleküllerin geliştirilmesi ve araştırmaların yapılması en büyük beklentimizdir. Aslında en büyük beklentimiz siz gençlerde. Bugün burada bu kadar kalabalık bir genç topluluğu görmek gerçekten bizleri ümitlendirip cesaretlendiriyor. İnşallah bu heyecanınızı kaybetmeyerek bilimsel çalışmalarda devam ettirirsiniz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bu düşüncelerle, bugün burada eczacılık mesleğine adım atan öğrencilerin meslek hayatlarında ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmadan yeminlerine sadık kalacaklarına yürekten inanıyor, eğitimlerinde muvaffakiyetler diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Müzik dinletisiyle devam eden program, Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin önlüklerini giymesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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