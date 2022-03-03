Erzurum’da şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın şiddeti nedeniyle göz gözü görmezken vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte güçlük geçiyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yapılan uyarı sonrası akşam saatlerinde kent genelinde şiddetli kar fırtınası etkili oluyor. Yoğun kar yağışının olduğu kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaldırımlarda dahi ilerlemekte güçlük çekerken trafikte araçlarda olumsuz yönde etkilendi. Vatandaşlar daha önce bu mevsimde böyle bir yağışıyla ve fırtınayla karşılaşmadıklarını ifade ederken yoğun kar yağışı sonrası belediye ve karayolları ekipleri kısa sürede kar küreme çalışmalarına başladı. Şiddetli kar fırtınasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

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