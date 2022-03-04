Erzurum’a kış geri geldi

Erzurum’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış geri geldi. Dün akşam saatlerinde Erzurum genelinde başlayan kar ve fırtına gece saatlerinde aralıklarla devam etti. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken kar birikintilerini temizledi. Güvercinlerin evlerin pencerelerine bırakılan yemler ile karınlarını doyurma çabaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, karın Erzurum'u bir türlü terk etmediğini söylediler.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği belirtildi. Yağışların Erzincan’ın güney kesimleri ile Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

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