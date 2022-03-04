ETÜ’ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ödülü

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKAUM), Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇKAM) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin Lider Kadınları Ödül Töreni’nde “Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülü’nü almaya layık görüldü.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan kadınların başarı hikayelerini ortaya çıkarmak, bu hikayeleri geniş kitlelere duyurmak, başarılı kadınları yetiştiren üniversiteleri konuşmak, kadınları destekleyen şirketleri ve onlarla birlikte yürüyen erkekleri görünür kılmak amacıyla Dünya Gazetesi ve KOÇKAM ortaklığı ile çevrimiçi olarak düzenlendi.

Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, ekonomik kalkınma, sosyal ilerleme, dünya barışı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi konuların kamu özel sektör ve sivil toplum açısından ele alındığı panelin ardından 16 kategoride belirlenen ödüller sahiplerini buldu.

Kadın araştırmalarında öğrenci çalıştayları ve kongreleri aracılığıyla genç araştırmacılara yönelik iyi uygulamalarıyla öne çıkan ETÜ EKAUM, Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülünü almaya layık görüldü.

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