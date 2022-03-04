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Hedeflenen sayıya ulaşıldı, Erzurum ilk 10’a girdi Dut Çullaması, Yumurtalı Pilav ve Hasankale Lavaşı tescil edildi

İHA

Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurtalı Pilav ve Hasankale Lavaşı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Erzurum Dut Çullaması ve Erzurum Yumurtalı Pilav ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil başvurusu yapılan Hasankale lavaşı tescil edilerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Hedeflenen sayıya ulaşıldı, Erzurum ilk 10’a girdi Dut Çullaması, Yumurtalı Pilav ve Hasankale Lavaşı tescil edildi

Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurtalı Pilav ve Hasankale Lavaşı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Erzurum Dut Çullaması ve Erzurum Yumurtalı Pilav ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil başvurusu yapılan Hasankale lavaşı tescil edilerek coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Erzurum Ticaret Borsası tarafından 06.04.2021 tarihinde başvurusu yapılan Dosya numarası C2021/000163 olan Erzurum Dut Çullaması 06.04.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 23.02.2022 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Erzurum Ticaret Borsası tarafından 06.04.2021 tarihinde başvurusu yapılan dosya numarası C2021/000165 olan Erzurum Yumurtalı Pilav 06.04.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 23.02.2022 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi verildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 22.10.2019 tarihinde başvurusu yapılan dosya numarası C2019/153 olan Erzurum Hasankale Lavaşı 22.10.2019 tarihinden itibaren korunmak üzere 04.02.2022tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi verildi.
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal yaptığı açıklamada Erzurum’da bulunan ürünler için coğrafi işaretli tescil Belgesi almak için büyük çaba ve emek harcayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a ve Erzurum Pasinler Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz “Erzurum ilimizin yöresel lezzetleri tatları ve yöresel ürünleri için Türk Patent Kurumu tarafından Coğrafi İşaretli Tescil Belgesi alınmasına yönelik gayret gösteren tüm resmi kurum kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine emeklerinden dolayı müteşekkiriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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