Vali Memiş, 10 bin çiftçimize bin ton yem bitkisi tohumu dağıttık

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Yaklaşık 10 bin çiftçimize protein değeri yüksek olan bin tona yakın yem bitkisi tohumu dağıttık. Ve netice almaya başladık. Çiftçimizde büyük memnuniyet oluştu” dedi.

Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından “Göçer Hayvancılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri” değerlendirme toplantısı yapıldı.

Palandöken’de bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, bakanlık görevlileri, 16 ilin mera komisyonu başkanı vali yardımcıları ile Tarım ve Orman İl Müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

“Türkiye’yi besleyen ana il konumundayız”

İl Müdürü Osman Akar, Erzurum’un mera varlığı açısından Türkiye’de birinci sırada olduğunu kaydederek, “Bitkisel üretimde de azımsanmayacak bir potansiyele sahip bir iliz. Bunun yanında hayvan varlığında yoğun emek sarf ediyoruz. Yıllık 600 ila 650 bin arasında il dışına hayvan sevkiyatı yapıyoruz. Yıllık 280 bin buzağıyı da kayıt altına alıyoruz. Bu şekilde en fazla hayvan sevkiyatı yapan illerden biriyiz. Aslında Türkiye’yi besleyen ana il konumundayız.” şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem ise bakanlığın yaptığı çalışmaları aktararak, katılımcıları bilgilendirdi.

“Sürekli alanda gezen birisiyim”

Vali Memiş, katılımcıları Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Meslek hayatı boyunca tarımda güzel işler yaptıklarını ifade eden Memiş, “Sürekli alanda gezen birisiyim. Her gittiğim ilçede, köyde ahırları geziyorum. Tarım müdürlüklerinde görevli arkadaşlarımızın da böyle olmasını istiyorum.” dedi.

“İlimizde önemli tarımsal politikalar uyguladık”

Bölgedeki tarımsal işletmelerin büyük ölçekte olmadığını aktaran Memiş şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde önemli tarımsal politikalar uyguladık. Bakanlığımızın uyguladığı çok güzel politikalar var. Bizler de bu doğrultuda, hayvancılığın en önemli girdisi olarak gördüğümüz yem bitkisi tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 bin çiftçimize protein değeri yüksek olan bin tona yakın yem bitkisi tohumu dağıttık. Ve netice almaya başladık. Çiftçimizde büyük memnuniyet oluştu. Hayvancılıkta kendimize bir hedef koyduk. 1 milyon büyükbaş hayvan varlığı hedefi. 900 bine yaklaştık. Kısa sürede bu kadar artış hiç kolay bir iş değildir. İşte bu desteklerle bu rakamlara çıktık. Ayrıca soğuk süt zinciri projemizi hayata geçirdik. Özel sektör mantığıyla bir şirket kurduk ve bu şirket marifetiyle çiftçilerimizin sütünü toplamaya başladık. Çiftçimiz daha çok para kazanmaya başladı. Kısa sürede tüm ilçelerimizde bunu uygulamaya başlayacağız. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

