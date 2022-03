Vali ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı

Toplumda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla 17 Mart tarihleri arasında kutlanan “Deprem Haftası” kapsamında Erzurum’da tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile diğer yetkililer de katıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak okullarda düzenlenen deprem tatbikatı kapsamında Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda da tatbikat yapıldı. Tatbikata Kızılay, AFAD, UMKE, 112 Acil, itfaiye ekipleri de katkı sağladı. Kızılay stant açarak depremde gıda zorluğu çekenlere yiyecek dağıtımı yaptı. Tatbikata Erzurum Calisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil. öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz sınıfta öğrencilerle birlikte tatbikata katıldı. Önce öğrencilerle sıraların altına kapanan yetkililer, daha sonra hep birlikte okul bahçesine çıktı. Vali Memiş tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de 81 ilde ve tüm okullarda deprem tatbikatları yapıldı. Bin 200 okul ve yaklaşık 150 bin öğrencimizle Erzurum ve ilçelerindeki tüm okullarda bu tatbikat yapıldı. Deprem anında ne yapmalıyız, hızlı tahliye nasıl oluru yaşadık. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı olarak ilan etti. İçişleri Bakanımız geçen hafta Erzurum’daydı, birlikte kış tatbikatı yaptık. Yapılan tatbikatların hemen hemen hepsini bizler mizansen olarak yaşıyoruz. Erzurum zor bir coğrafyada olduğundan bu tür hadiseleri sıkça yaşıyoruz. Vatandaş artık nerede bu devlet demiyor, anında vatandaşın yanındayız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise, “Kentsel dönüşüme gayret gösteren illerin başında geliyoruz. Şehirde bulunan çöküntü veya eski binaları yıkarak yerlerine sağlam, dayanıklı binalar yapıyoruz. Tedbirli olduğumuz sürece deprem öldürmez, sağlam binalar yapmalıyız” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz tatbikat sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Erzurum’da bin 200 okulda 150 bin öğrencimizle deprem tatbikatını gerçekleştirdik. Öğrenciler sınıflarında söyleneni yaptıktan sonra okul dışına hızla tahliyelerin yapılmasını gösterdik. Ülke olarak bu tür afetleri inşallah yaşamayız. Afet olduğunda da tedbirli olmalıyız.”

Okul bahçesinde sınıflara göre sınıf öğretmenleri tarafından halka oluşturularak öğrencilerin güvende kalmaları sağlandı.

