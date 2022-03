Aydemir Cumhur İttifakının milli duruşuna dikkat çekti Aydemir: ‘Muhalefet yatırımları engelleme peşinde’ Aydemir: ‘Yüce milletimiz vefakardır’ Aydemir: ‘Bakü Fatihi Nuri Paşa yüreğimizde yaşıyor’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında siyasi gündemi ele aldı, muhalefetin yaklaşımlarına tepki verdi, ihracatta ulaşılan zirve değerlere dikkat çekti.

Belediyelerdeki Kadrolaşmaya Tepki

Belediyelerdeki CHP İYİ Parti kadrolaşması ve paylaşımına işaret eden Milletvekili Aydemir, muhalefetin Doğu Akdeniz’den habersiz oluşunu ve Küresel güçlere hulus çakan yaklaşımını vurguladı, özellikle enerji yatırımlarını engelleyici yaklaşımlarına tepki gösterdi.

Ekonomideki Gelişmeler

İhracattaki şubat ayı rekoruna dikkat çeken, yüzde 25.4’lük artışla 20 milyar doları bulan ihracat değeriyle Türkiye’nin ekonomik büyüme ve gelişme yolunda kararlı bir süreç izlediğini belirten Milletvekili Aydemir, ekonomideki tüm küresel olumsuzluklar, salgına rağmen Türkiye’de yatırım ve eser siyasetinin devam ettiğine işaret etti.

‘Nuri Killigil’i Rahmetle Anıyoruz’

Türk Savunma Sanayisinin kurucusu, Kafkas İslam Ordusu kumandanı, Bakü'nün kurtarıcısı Nuri Killigil’i vefatının 73’üncü yıldönümünde rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, Killigil’in ermeni çeteleriyle verdiği destansı mücadelenin Milli hafızada özel bir yer tuttuğunu, O’nun her daim şükran ve minnetle anıldığını ifade etti.

‘Bu millet kahramanlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır’

Doğu Anadolu Bölgesindeki illerde Rus ve ermeni işgalinden, milli bir dirilişle kurtuluşların yaşandığı Mart ayında Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil’in özel bir ihtiramla anıldığına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bu yüce millet kahramanlarını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır. ‘ kaydını düştü.

Nuri Killigil Türk Savunma Sanayisinin Kurucusu

Enver Paşa’nın kardeşi olan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil’in Azerbaycan Türkleriyle omuz omuza da ermeni çeteleriyle mücadele verdiği, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü düşman işgalinden kurtardığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Bakü Fatihi Nuri Killigil’in aynı zamanda Türk Savunma Sanayisinin kurucusu olduğunu vurguladı.

‘Nuri Killigil: Bakü Fatihi’

2 Mart 1949’da vefat eden Nuri Killigil’i rahmet niyazlarıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Ermeni mezalimine muhatap olmuş bütün illerimizde Enver, Talat ve Nuri isimleri çok yaygındır. Ermeni çeteleriyle verdikleri destansı mücadele, halkı ermeni çetelerinin zulmünden kurtardıkları için büyüklerimiz bu isimlere özel bir hürmet göstermişlerdir. Onların hatıraları isimlerle de yaşatılmaktadır. ‘ dedi.

Chp Antalya İl Başkanının Açıklaması

Milletvekili Aydemir, CHP Antalya İl Başkanı Cengiz'in belediye kadrolarına işçi alımında İYİ Parti ile paslaştıklarını söylediğini aktardı. CHP'lilerin tenkit ettiği davranışları yaptığını söyleyen Aydemir, "Ellerine iktidar nimeti geçse bütün kurumları paylaşırlar." diye konuştu.

Akşener’in Yaklaşımına Tepki

Milletvekili Aydemir basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, UkraynaRusya savaşında Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya tepki gösterdiğini belirterek, "Adeta Rusya ile savaşalım gibi bir beklentisi var." dedi.

‘Muhalefetin dünya ve Türkiye’deki gelişmelerden haberi yok’

Akşener'in "Doğu Akdeniz'de biz neden doğal gaz aramıyoruz?" ifadesini eleştiren Milletvekili Aydemir, Akşener'in dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerden haberdar olmadığını, oysa Türkiye sondaj gemilerinin bu alanda arama çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

‘Küresel güçlere hulus çakıyorlar’

Milletvekili Aydemir, Akşener'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda UkraynaRusya savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarını da eleştirdi. Akşener'in, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya tepki gösterdiğini belirten Aydemir, "Sözüm ona adeta 'Rusya ile savaşalım' gibi bir nidası, beklentisi var." dedi. Milletvekili Aydemir, ‘ABD’ye, Avrupa’ya, küresel güçlere hulus çakan bir yaklaşımları var. ‘ kaydını düştü.

Cumhur İttifakı Ve Milli Duruş

Cumhur ittifakının küresel bütün olaylara karşı milli çıkarları öne alan, milli bir duruş sergilediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Göreceksiniz, 2023’te bu yüce millet, sandıkta bunlara gereken cevabı verecek, bunları sigaya çekecek, Cumhur İttifakını yeniden iktidar ederek, onları hizaya ge tirecektir. Muazzez milli irade Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına vefasını bir kez daha ortaya koyacaktır.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Vurgusu

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını istediği, her türlü savaşa karşı olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz Rusya’dan da, Ukrayna’dan da vazgeçmeyiz’ vurgusunu paylaştı.

‘Biz insanlar ölmesin diyoruz’

Milletvekili Aydemir, Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin bu yaklaşımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ‘Biz ticari ilişkilerimizi geçtik. Savaşlarda insanlar ölüyor. Bizim inancımıza göre insan yeryüzünde Cenabı Hakkın halifesidir. İnsanı yok eden savaşların durması temel amacımızdır. ‘ diye konuştu.

Enerji Yatırımları

Muhalefetin enerji yatırımlarına planlı programlı yaklaştığını vurgulayan Aydemir, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın zeytinliklerin maden sahasına açılması için bir çalışması var. İYİ Parti, CHP 'Danıştay'a gidip, bunu iptal ettireceğiz.' diyorlar. Yönetmelikte 'Burası madencilik sahasından sonra eski haline döndürülmek kaydı ile...' diye bir not düşülmüş. Buna rağmen orada bir yatırım olmasın, ülkemize bir değer katılmasın diye mahkemenin ucunu bize gösteriyorlar. Bunların işi gücü mani olmak, engel olmak." değerlendirmesinde bulundu.

