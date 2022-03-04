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Okuldaki deprem tatbikatında vali ve başkan öğrencilerle sıraların yanına çöktü

DHA

Okuldaki deprem tatbikatında vali ve başkan öğrencilerle sıraların yanına çöktü


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 1200 okulda eş zamanlı yapılan deprem tatbikatında; okuldaki siren sesleri ile sıralarına yanına çöken Vali Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci işaretin ardından öğrencilerle dışarı çıktı. Bu sırada Memiş ile Sekmen, öğrencilere yardımcı oldu. Tatbikat sonrası konuşan Vali Okay Memiş, "Vatandaşımız artık 'Devlet nerede' demiyor. Bütün kamu görevlileri, anında afete müdahale ediyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye başlıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 ildeki okullarda eş zamanlı düzenlenen deprem tatbikatı, Erzurum'da da yapıldı. 1200 okulda 155 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tatbikata Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlk ve Ortaokulu'nda katıldı. Öğrencilerle birlikte ilk siren ile sıranın yanına çöken Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, bir süre tahliye işaretini bekledi. İkinci siren sesi ile Vali Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ve öğrencilerle dışarı çıktı. Bu sırada Memiş ile Sekmen, öğrencilere yardımcı oldu.
'MUSİBETLERDEN KURTULMAYI ÖĞRETİYORUZ'
Bahçedeki toplanma alanına gelen öğrencileri alkışlayan Vali Memiş "İçişleri Bakanlığımız, 2022'yi 'afet-tatbikat' yılı ilan etti. Bu tatbikatları en fazla yapan illerin başında geliyoruz. İnşallah, Allah bizleri doğal afetlerle karşılaştırmaz. Meydana geldiğinde de acemilik göstermeden, fazla panik yapmadan soğukkanlılığımızı muhafaza ederek, bu musibetlerden kurtulmayı öğretiyoruz çocuklarımıza" dedi.
'HER GÜN ONLARCA OLAY MÜDAHALE EDİYORUZ'
Kentin zorlu kış şartlarını da hatırlatan Vali Memiş "Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı'mızın katılımıyla kış tatbikatını yaptık. Kış tatbikatında görmüş olduğunuz mizansenin tamamını neredeyse her gün yaşıyoruz. AFAD, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Karayolları, 112, sağlıkçılar her gün tatbikat gibi olaylara müdahale ediyor. Erzurum, 2 bin rakımda kış şartları yoğun olan bir il. Her gün onlarca olaya müdahale ediyor, yüzlerce vatandaşı kurtarıyoruz. Vatandaşımız artık 'Devlet nerede' demiyor. Bütün kamu görevlileri, anında afete müdahale ediyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye başlıyoruz. Sonrasında da alınması gereken ekonomi, psiko-sosyal tedbirleri aldığımızı ifade etmek isterim."
MUŞ'TA DA DEPREM TATBİKATI
Muş'ta da kar altında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Muş Fen Lisesi'nde düzenlenen ve AFAD, UMKE, sağlık ile itfaiye ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikata; protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tatbikat gereği içeride mahsur kalan 2 yaralı öğrenci, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. UMKE Birim Sorumlusu İsmail Yıldırım "Tatbikatımız, başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bütün öğrencilerin tahliyesi yapılıp, daha sonrasında 2 tane yaralı taşınarak, sağlık ekipleriyle hastaneye nakli sağlandı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-03-04 15:01:25

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