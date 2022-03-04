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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım krediden üreticiye borç yapılandırması

İHA

Tarım krediden üreticiye borç yapılandırması

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli borcu bulunan ortakların 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, yapılandırmadan taksitlendirme veya defaten ödeme suretiyle yararlandırılacağı belirtildi.
Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının defaten ödenmesi halinde birikmiş temerrüt faizinin tamamının silineceği belirtildi. Açıklamada, taksitlendirme koşulları şöyle açıklandı:
“2017 ve daha eski vadeli kredi alacaklarımızdaki temerrüt faizinin tamamı silinecek ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı; hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar; yüzde 10 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde 60 aya kadar;
20182020 vadeli kredi alacaklarımızın taksitlendirilmesi halinde, yapılandırma tarihindeki borç tutarı yüzde 0 oranında peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 oranında peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 oranında peşinat ödenmesi halinde 60 aya kadar taksitlendirilen alacaklara faiz işletilmeyecektir. Taksitlerin vade tarihleri arasında azami 1 yıl olacak ve taksit tutarları eşit olacaktır. Defaten ve taksitlendirme suretiyle yapılandırma imkanından faydalanabilmek için 30 Eylül 2022 tarihine kadar kooperatiflerimize başvurabilirsiniz.”

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