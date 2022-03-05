ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

İHA

ANALİG Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzurum’da düzenlenen ANALİG Türkiye Kayak Şampiyonası sona erdi. Alp disiplini yarışları Palandöken’de Kayaklı Koşu ise Kandilli’de yapıldı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Oteli Pisti’nde yapılan alp disiplini yarışları ve Kandilli Kayak Merkezi’nde yapılan Kayaklı Koşu Yarışlarına sahne oldu. Alp disiplinin de bir gün kayaklı koşuda ise iki gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belli oldu. Nefes kesen yarışlarda kayakseveler kayağa doydu. Madalya ve kupa kazanan sporcular mutluluktan havalara uçtu. Bir çok ailede çocuklarını Erzurum’daki yarışlarda yalnız bırakmayarak onların coşkusuna ortak oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Anadolu Yıldızları (ANALİG) Kayak Türkiye Şampiyonası’na Palandöken Kayak Merkezi ile Kandilli Kayak Merkezi ev sahipliği yaptı. Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarında yapılan Türkiye Şampiyonasına Kayak Federasyonu da teknik ve personel desteği verdi.
ANALİG Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarına 27 farklı ilden 251'i Alp Disiplini, 134'ü de Kayaklı Koşu branşında olmak üzere toplam 385 sporcu müsabakalara katılım sağladı. Alp Disiplini branşında 159 erkek 92 kız, Kayaklı Koşu branşında ise 80 erkek 54 kız sporcu yarıştı. Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası'nın alp disiplini yarışları Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Oteli Pisti’nde yapılan yarışlarla tamamlandı. 251 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. 14 yaş altı erkeklerde Emin Başer 1., Akın Altuğ 2., Yaman Sandal 3. oldu. 14 yaş altı kızlarda Yaprak Nur Seylan 1., Elif Doğa Bektaş 2., Tuana Özmel 3. oldu. 16 yaş altı erkeklerde Kaan Bal birinciliği kazanırken, Kerem Koçar 2., Bora Kumuk 3’ncülüğü elde etti. 16 yaş altı kızlarda İzlem Keysan şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Ayşenaz Göktaş ikinci, Elif Zeynep Yazıcı üçüncü oldu.
Erzurum iki kategoride şampiyon
Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Taner Döşkaya, 2006 ve 2008 doğumlu kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduklarını belirtti. İki şampiyonluk kupasını da Taner Döşkaya il temsilcisi olarak havaya kaldırdı.
ANALİG Kayaklı Koşu Yarışları ise Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi’nde tamamlandı. İki gün süren yarışlar nefes kesti. İkinci gün yarışlarında 20052006 doğumlu erkeklerde Muhammed Sida Oğlağa birinci olurken, Veysel Vurğun ikinci, Abdul Koç üçüncü oldu. 20052006 doğumlu kızlarda Zülal Türk birincilik kürsüsüne çıkarken, Dilan Çetin ikinci, Özgenur Köksal üçüncü oldu. 2007 doğumlu erkeklerde Muhammet Taha Durmaz birinci olurken, Kerem Alım ikinci, Ali İhsan Koca üçüncü oldu. 2007 kızlarda Sedanur Taşçı birinci olurken, Rabia Neval Tekin ikinci, Esma Eylül Gökkarca üçüncü oldu.
Palandöken ve Kandilli Kayak Merkezlerinde yapılan alp disiplini ve kayaklı koşu yarışlarında dereceye giren sporculara ve illere madalya ve kupaları Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Kömür, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya, TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şubeden Nazlı Oral ile diğer davetliler tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de ilk Kuluçka Merkezi Oltu’ya kuruluyor
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk Kuluçka Merkezi Oltu’ya kuruluyor
Tarım krediden üreticiye borç yapılandırması
YEREL HABERLER Tarım krediden üreticiye borç yapılandırması
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 82 ...
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Korkut, Rektör Çomaklı’nın misafiri oldu
YEREL HABERLER Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin ...
Büyükşehir Şair Sezai Karakoç’u andı
YEREL HABERLER Büyükşehir Şair Sezai Karakoç’u andı
Okuldaki deprem tatbikatında vali ve başkan öğrencilerle sıraların yanına çöktü
YEREL HABERLER Okuldaki deprem tatbikatında vali ve başkan ...
Aydemir Cumhur İttifakının milli duruşuna dikkat çekti Aydemir: ‘Muhalefet yatırımları engelleme peşinde’ Aydemir: ‘Yüce milletimiz vefakardır’ Aydemir: ‘Bakü Fatihi Nuri Paşa yüreğimizde yaşıyor’
YEREL HABERLER Aydemir Cumhur İttifakının milli duruşuna dikkat ...
Vali ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem tatbikatına katıldı
YEREL HABERLER Vali ve belediye başkanı öğrencilerle birlikte deprem ...
Vali Memiş, 10 bin çiftçimize bin ton yem bitkisi tohumu dağıttık
YEREL HABERLER Vali Memiş, 10 bin çiftçimize bin ton yem bitkisi ...
Hedeflenen sayıya ulaşıldı, Erzurum ilk 10’a girdi Dut Çullaması, Yumurtalı Pilav ve Hasankale Lavaşı tescil edildi
YEREL HABERLER Hedeflenen sayıya ulaşıldı, Erzurum ilk 10’a ...
19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 19 küçükbaş hayvanı çalan 7 kişi yakalandı
ETÜ’ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ödülü
YEREL HABERLER ETÜ’ye kadınların geleceğini güçlendiren üniversite ...
Başsavcı Tuncel’den Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Başsavcı Tuncel’den Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
Erzurum’a kış geri geldi
YEREL HABERLER Erzurum’a kış geri geldi
Çocuklara her konuda sır tutulmamasını öğretmeliyiz
YEREL HABERLER Çocuklara her konuda sır tutulmamasını öğretmeliyiz
Erzurum Kereste İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığına Ersal Yılmaz seçildi
YEREL HABERLER Erzurum Kereste İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları ...
Doğu'da kış geri döndü; bin 353 yerleşim yerine ulaşım yok
YEREL HABERLER Doğu'da kış geri döndü; bin 353 yerleşim yerine ...
Erzurum’da ‘’Doğaya açılan minik eller projesi" açılış töreni
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘’Doğaya açılan minik eller projesi" ...
ANALİG kayak yarışları başladı
YEREL HABERLER ANALİG kayak yarışları başladı
Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da yoğun kar etkili oldu
Erzurum’da şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Erzurum’da şiddetli kar fırtınası hayatı olumsuz ...
DAGC’den GSİM’e ziyaret
YEREL HABERLER DAGC’den GSİM’e ziyaret
Başkan Mehmet Sekmen zirvede
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Sekmen zirvede
Süngere emdirilmiş 3 kilo eroini narkotik köpek Eris buldu
YEREL HABERLER Süngere emdirilmiş 3 kilo eroini narkotik köpek Eris ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.