Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Erzurum’da başladı

Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında (DAKAF) yerli otomobil TOGG’un kardan yapılan heykeli yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) “Yetenek Her Yerde” sloganıyla başlatmış olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF), bu yıl Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştiriliyor. 40 kadar firmanın sponsorluğunda, 300’e yakın katılımcı firmanın yer alacağı DAKAF’22’de birbirinden değerli konuklar, sektörlerinin önde gelen firmaları ve on binlerce öğrenci bir araya geliyor. Mülakat ortamlarının yanı sıra çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, atölye çalışmalarına, eğitimlere, simülasyon programlarına ve firmaların insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilere de yer verilen fuar, tüm üniversiteleri bölgesel olarak buluşturarak gençlerin istihdamı ve kariyer yönelimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çok sayıda davetlinin ve öğrencinin katıldığı fuarda en fazla ilgiyi ise fuar merkezinin önüne Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykelcilik Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından yapılan yerli otomobil TOGG’un buzdan yapılan heykeli görüyor.

7 gün boyunca projesi yapılan heykelin yapımını 25 kişilik profesyonel ekip yaptı. 5 gün süren çalışmanın ardından heykel yaklaşık 10 kamyon kar ile yapıldı. Toplam 25 kamyon kar ile birbirinden farklı kardan heykellerin sergilendiği fuarda ziyaretçiler TOGG’un heykeli ile fotoğraf çekilmek için adeta birbiri ile yarıştı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Şengünel, zorlu ve yorucu bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 7 gündür alandayız. Burada amacımız fuarın içeriği ve kentin dokusuyla birliktelik sağlamaktı. Ulusal düzeyde yerli ve milli üretimlerimizi burada yansıtmaya çalıştık. En çok ilgiyi yerli ve milli aracımız TOGG’un heykeli görüyor. 2 yıl önceki fuarda da yapmıştık. İnanılmaz yoğun ilgi var. Araba zaten heybetli ama biz gerçek ölçüsünden büyük yaptık. Onun dışında Erzurum’a ait imgeler var" dedi.

Açılışta konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, böyle bir fuara ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, “Böyle bir fuara ikinci defa ev sahipliği yapmak üniversitemiz adına gurur verici diyebilirim. 65 yıllık köklü tarihiyle bilim dünyasında önde gelen isimlerden olan Atatürk Üniversitesi olarak iş dünyası ile bağlarımızı güçlü tutma hedefindeyken kariyer odaklı etkinliklerin ise önemini biliyoruz. Politikalarımızı bu bağlamda geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bölgede gençler için kariyer planlamaları yaptıklarını belirterek, “Biz artık yetim değiliz. Ülkenin her tarafında Doğu ve Batı’da 7 bölge olarak el ele vererek bu ülkenin kalkınması için mücadele eden siyasetçilerimizle birlikte gençlerimize yönelik kariyer çalışmaları yapabiliyoruz. Onlar için kariyer planlamaları yapabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız dünya piyasasında ülkemizin kariyeri için kariyer planlaması yaparken Erzurum’da bizler kendi gençlerimizin kariyeri için planlamalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Doğu Anadolu Bölgesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydederek, “Buradaki bilim adamı ve akademisyen arkadaşlarımız fikirlerini ve düşüncelerini ortaya koyarak siyasetle el ele vererek ülkemizin gidişatına olumlu yönde katkı sunuyor. Bizler Doğu Anadolu Bölgesinde katkı sunacağız. Gelmez denilen birçok markalar şehrimize ve bölgemize geliyor. Bunları çeşitlendirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise yaptığı konuşmada, çok başarılı bir fuarın açılışını yaptıklarını belirterek, “Fuarlarımız dolu dolu geçiyor. Öğrencilerimizi burada kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri hem de özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, “Sevgili öğrenciler sizler çok şanslısınız. Yaşları bana yakın olan arkadaşlarımız bugünkü imkanların 10’da birine bile sahip değildiler. Sizler bunun kıymetini bilmelisiniz. Burada kıymet bildiğinizi görüyorum” açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerine kapıları açtı.

