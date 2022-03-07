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Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi

İHA

Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında İl Sağlık Müdürlüğü standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi

Erzurum’da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarında İl Sağlık Müdürlüğü standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
78 Mart 2022 tarihlerindeki, 40’a yakın firmanın sponsorluğu ve 300’e yakın katılımcı firmanın yer aldığı Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) açılışına Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir’de katıldı.
Dr. Gürsel Bedir; ''Açılışa katılım sağlayan vatandaşlarımızın özellikle Covid19 Turkovac aşısı standımıza ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' dedi.
Bedir; “Müdürlüğümüz insan kaynaklarından tabip, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, ilk ve acil yardım unvanlarında personeller görev almaktadır. Standımızda yine boy, kilo bel çevresi ölçümü, tansiyon ölçümü, satürasyon ölçümü ve kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Covid19 kapsamımda Turkovac Aşı uygulama noktası oluşturularak isteyen vatandaşlarımıza aşı yapılmaktadır. Ayrıca Organ bağışı hakkında bilgilendirme yapılıp, bağışta bulunan vatandaşımızdan bağış formu alınmaktadır. Öğrenciler Sağlık Bakanlığında kariyer olanaklarını ve kadro durumlarını öğrenmek istemişlerdir. Stajlar konusunda talepleriyle ilgili gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca standımızda öğrencilerimize Müdürlüğümüzün faaliyet alanları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. UMKE ve 112 Acil sağlık hizmetleri kapsamında da araçlar ve ilk yardım uygulamaları konusunda bilgi verilmektedir. Ayrıca fuarın 2.gününde öğrencilere Sağlık Bakanlığı Personel İstihdam Şekilleri ve Kariyer İmkanları sunumu yapılacaktır.” dedi.
Fuardaki Sağlık Müdürlüğü tanıtım standı 8 Mart 2022 de sona erecek.

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