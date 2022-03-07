Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz

DHA

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-TÜRKİYE Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2029'da bilimsel veri toplayacak insansız aracı aya indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Uzay aracının tasarımlarının sürdüğünü belirten Yıldırım, tamamlandığında bire bir maketini halkla paylaşacaklarını ve detaylı olarak tanıtımını yapacaklarını kaydetti. 
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Erzurum'da düzenlediği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda (DAKAF), öğrencilerle buluştu. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 9 üniversitenin paydaşlığıyla bugün törenle başlayan DAKAF'ta Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım, "Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki artık uzayda olmadan dünyada önemli işler yapmak, büyük işler yapmak mümkün olmayacak. Bölgesel, dünyaya hitap etmeyen bazı şeyler devam edecektir. Eğer biz bununla yetineceksek 'eh uzaya çıkmasak da olur' diyebiliriz. Ama Türkiye bununla yetinemez. Türkiye mutlaka dünyada söz sahibi ülke olmak istiyorsa uzayda çok güçlü bir şekilde temsil edilmek zorundadır. Zaten bu maksatla Uzay Ajansı kuruldu. Bizim faaliyetimiz bunun üzerinedir" dedi.
Uzay teknolojilerinde 2'nci ligde yer alan Türkiye'yi birinci lige yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, en önemli hedeflerinden bir tanesinin bölgesel bir konumlama sistemi oluşturmak olduğunu bildirdi. Bölgesel konumlama sisteminin Türkiye için önemli bir adım olacağının altını çizen Yıldırım, bu zor projeyi gerçekleştirmek için çalıştıklarını kardeş ve dost ülkelerle beraber bu sistemi kullanmayı hedeflediklerini söyledi. 
'AY PROGRAMI ÇOK MERAK EDİLDİ'
Türkiye Uzay Ajansı'nın ay programının çok merak edildiğini ve bir çok kişi tarafından doğru anlaşılmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:
"Ay programımız, yoğun bir şekilde çalıştığımız çok önemli bir program. Birçok kişi tarafından doğru anlaşılmamış, doğru anlaşılsın istiyorum. Aya insan göndereceğimizi zannedenler var. Böyle bir şey yok. Bizim insanlı uzay uçuşlarımız ilk 10 senelik programda mevcut değil, yapamayız. Çok zor bir iştir. İnsan işin içine girince çok zor bir iş. Belki ileriki 10 yıllık programlarda gündeme alınabilir. Dolayısıyla ay programımız insansız olacak ve sonuçta asıl hedef 2029 yılında aya bir yumuşak inişle bir gezen araç indirmek. Bilimsel veri toplayacak araç indirmek ve bu veriyi ülkemize ulaştırmak. Bu söylendiği kadar kolay değil, çok zor bir iş. Türkiye, gerçekten de bunu başardığı takdirde kendisini çok farklı bir yerde bulacağı bir iş. Zor işler uğraşarak deneyerek gerçekleşir."
'ROKET SİSTEMİMİZ HAZIR, UZAY ARACI TASARIMDA'
Ajans olarak birinci misyonlarının aya ulaşmak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Uzay aracımız tasarım safhasında. Bu sene bir kaç ay içinde tasarım tamamlanarak üretime geçeceğiz. Uzay aracı için 2 sene demiştik. Bizim roket sistemimiz hazır, hibrit sistemiz hazır. Biz öncelikle aya ulaşmayı öğreneceğiz. Aya nasıl gidildiğini öğreneceğiz. Bizim bunu yaparak öğrenmemiz gerekir. Bu sene içerisinde aracın tasarım çalışmaları tamamlandığı zaman uzay aracımızı bire bir maketini yaptırarak kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 2 ton ağırlığında olan aracımızın, nasıl bir araç olacağını, hangi üniteleri barındıracağını, yolculuğu nasıl gerçekleştireceğini detaylı olarak halkımızla paylaşacağız. Çok da ilgi çekeceğine eminim. 
Aya ulaşmak, bizim için başka anlamlar da taşıyor. Uluslararası sözleşmeler şöyle der; 'uzaydaki bütün gök cisimleri insanlığın ortak malıdır, ortak kullanımın açıktır.' Bu anlaşmalar çerçevesinde hakim olan hüküm. Ama gerçekte böyle bir hakkı alabilmek için bu konuda gücünüz olması lazım, oraya ulaşabilir olmanız lazım ki o hakkı alabilesiniz. Uzayda izim hakkımız var, Türkiye'nin ayda da hakkı var diğer gök cisimlerinde de hakkı var. Bu hakkı oralara ulaşacak gücünüz olursa alırsınız. Bizim ay misyonumuzun böyle bir önemi de var" diye konuştu.
'AJANSIN MİSYONU TÜRK BİLİM İNSANINI UZAYA GÖNDERMEK'
 Ajansın diğer misyonunun da bir Türk bilim insanını uzaya göndermek olduğunu belirten Yıldırım, bu konuda çalışmaların sonuna geldiklerini ve karar alma safhasında olduklarını söyledi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanına sunum yapacağını ifade eden Yıldırım, "Devletimizin kararıyla bu işin sözleşmesini yaparak astronot seçim sürecine başlamayı bekliyoruz. Bu konuda tecrübemiz olmadığı için, daha önce Türk vatandaşının uzaya gitmesi gerçekleşmedi. Şu ana kadar dünyada 600'e yakın kişi uzaya çıkmış, uzay istasyonuna giden kişi sayısı ise yaklaşık 250. Bizim hedefimiz bilim insanımız bilim misyonuyla uzay istasyonuna gitsin. 1 hafta, 10 gün kalarak bizim camiamızın istediği bazı deneyleri farklı disiplinlerde deneyleri gerçekleştirsin. Orası yer çekimsiz bir ortam. Orada çok kıymetli deneyler yapılabilir" dedi. 
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, konuşmasının sonunda öğrencilere kariyer tercihleriyle ilgili de tavsiyelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-03-07 17:25:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük başarı
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük ...
Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor
YEREL HABERLER Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor
Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına ...
Vali Memiş: “Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 ...
200 bin TL’lik hırsızlık failleri yakalandı
YEREL HABERLER 200 bin TL’lik hırsızlık failleri yakalandı
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Kadınlar el emeklerini sergiliyor
YEREL HABERLER Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Kadınlar el ...
Erzurum polisinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Erzurum polisinden sıkı denetim
ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda
YEREL HABERLER ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda
ERMED’den çalıştay atağı İspirli: “Denetimsiz medya, aileyi dağıtıyor”
YEREL HABERLER ERMED’den çalıştay atağı İspirli: “Denetimsiz medya, ...
MHP'den Olur'a yoğun katılımlı çıkarma
YEREL HABERLER MHP'den Olur'a yoğun katılımlı çıkarma
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Kardan yapılan TOGG ilgi odağı oldu Doğu Anadolu ...
Başkan Fatma Kılıç’tan Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fatma Kılıç’tan Dünya Kadınlar Günü mesajı
Demirciler odasında yeni başkan Ömer Demirbağa oldu
YEREL HABERLER Demirciler odasında yeni başkan Ömer Demirbağa oldu
“Soğuk Zincir Süt Kurulumu” ve “Süte Değer Projesi” pandemi ve kuraklığa meydan okuyor
YEREL HABERLER “Soğuk Zincir Süt Kurulumu” ve “Süte Değer Projesi” ...
Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Genç gönüllü çalıştayı düzenlendi
ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER ATAUNİ minderde Türkiye şampiyonu
Freni boşalan vinç şarampole uçtu
YEREL HABERLER Freni boşalan vinç şarampole uçtu
Aydemir’den muhalefete tepki: ‘Çekemiyorlar’ Aydemir’den Savunma Sanayisi değerlendirmesi Aydemir: ‘Yakında insansız savaş uçaklarımız olacak’
YEREL HABERLER Aydemir’den muhalefete tepki: ...
TDED Erzurum Şubesi ve ŞEHİRDER'den Şiir Köylerde etkinliği
YEREL HABERLER TDED Erzurum Şubesi ve ŞEHİRDER'den Şiir Köylerde ...
Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon Müsabakaları" sona erdi
YEREL HABERLER Türk Silahlı Kuvvetleri Kayak ve Biatlon ...
ETÜ’ye güreşte 3 madalya birden
YEREL HABERLER ETÜ’ye güreşte 3 madalya birden

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.