Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı Vali Memiş: “Artık üreten bir Anadolu olmak istiyoruz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum’da yaptığımız fabrikalarda bugün bin 200 kişi istihdam ediliyor. Hedefimiz 25 bin vatandaşımıza istihdam sağlamak. Artık üreten bir Anadolu olmak istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla başlatmış olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışı Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. 300’e yakın firmanın yer aldığı fuarda, öğrencilere kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, paneller, atölye çalışmaları, eğitimler, simülasyon programları, insan kaynakları yöneticileri ile söyleşilerle tüm üniversiteleri bölgesel olarak buluşturarak istihdam ve kariyer yönelimine katkı sunacak.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar merkezinde yapılan programa; Erzurum Valisi Okay Memiş, TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Okay Memiş, katılımcıları Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kariyer fuarının önemine değinen Vali Memiş, öğrencilerimizi kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle buluşturuyoruz. Çok güzel işlere imza atılıyor.” dedi.

“Tek derdimiz istihdam”

Üreten bir şehir olmak istediklerini kaydeden Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşımıza asla tepeden bakmıyoruz. Sokakta yürürken, bizden iş isteyen gençlere ‘nasıl bir iş imkânı sağlarız’ onun derdindeyiz. Bu sorunları çözmek için başta Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sağladığı imkanlarla önemli ve büyük işlere imza atıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde valiliğimiz, belediyelerimiz, iş insanlarımız ve milletvekillerimizin sayesinde fabrikalar yapıyoruz. Erzurum’da yaptığımız fabrikalarda bugün bin 200 kişi istihdam edildi. Hedefimiz bir daha ki yıla kadar 5 bin, toplam hedefimiz 25 bin vatandaşımıza istihdam sağlamak. Artık üreten bir şehir, üreten bir Anadolu olmak istiyoruz. Tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sanayide ve her alanda hedefimiz hep zirvede olmak. İnşallah bu kariyer fuarıyla öğrencilerimiz birçok sektör temsilcisiyle bir arada bulunduracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekir”

TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, genç neslin kendisini iyi şekilde yetiştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğuna işaret eden Malkoç, "2021 yılı sonunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Türkiye hariç Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup olan Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi devletler yıllarca işgal altındaydılar, bağımsızlıklarını kazandılar ve şimdi Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir oluşum sergiliyorlar" dedi.

Malkoç, genç neslin buna göre kendini yetiştirmesi gerektiğini ifade ederek, "Gençler, sizler kendinizi geliştirirseniz yarın Azerbaycan'da öğretmen, Özbekistan'da mühendis veya Kazakistan'da doktor olacaksınız. İşte buna göre kendinizi hazırlayın. Dünyanın birçok yerinde savaş var. Bu coğrafya Osmanlı coğrafyası, bizim atalarımızın yönettiği coğrafya. Niye savaş var çünkü Osmanlı'nın adaleti yok da onun için. İnşallah sizler bu adaleti yeniden kuracaksınız. Onun için kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekir" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversite olarak kariyer odaklı etkinliklerin önemini bildiklerini, Türkiye'nin son yıllarda iktisadi alanda yakaladığı başarıyı sürdürmesinde üniversitelerin önemli rol oynayacağını söyledi.

Programın ardından fuardaki stantları gezen katılımcılar ve öğrenciler tanıtımı yapılan alanlar hakkında bilgi almanın yanı sıra buzdan ve kardan yapılan eserleri gezerek fotoğraf çekildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bölgedeki üniversiteler ve kuruluşların destek verdiği fuarda, birçok alanda tanıtımlar yapılmasının yanı sıra buzdan yapılan Erzurum'un tarihini yansıtan eserler, Türkiye'nin otomobili TOGG, milli muharip uçak, İHA ve SİHA'ların maketleri sergileniyor.

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

