Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, kadınların yarınların mimarı olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü fikrinin ilk olarak 2627 Ağustos 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde ortaya atıldığını hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında, iki kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Bu tarihten sonra yıllar boyunca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına izin verilmedi. 1975 yılında "Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ilan edildi. Türkiye de bu kapsamda yer aldığı için 1975 yılında Türkiye'de "Kadın Yılı Kongresi" yapıldı. Ülkemizde darbe döneminde yaşanan kesintinin ardından 1984 yılında beri 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır.” dedi.

Mesajında, Türkiye’de kadınların haklarını gerçek anlamda AK Parti iktidarıyla kullanmaya başladıklarını belirten Başkan Öz, şunları söyledi: “Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Bunda şüphesiz partimizin kadına yönelik politikalarının büyük bir önemi vardır. Biz, toplumun tüm kesimlerine eşit olarak ulaşmayı amaçlayan ve kadını koruyan bir parti olarak yarınlarımızın mimarı olan kadınlarımızı önemsiyoruz ve sorunlarının çözüme kavuşturulması için çaba gösteriyoruz. Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları gerektiği düşüncesini savunuyor ve bu doğrultuda siyaset yapıyoruz. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor, mutlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.”

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