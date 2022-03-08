Naim Karataş’tan 8 Mart mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kadına ve kadın haklarına verilen değerin her geçen gün daha da önemli hale geldiğinin altını çizen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Yayımladığı mesajında kadının toplumun temel direği olduğuna ve kadına Hz Muhammet (S.A.V) ahlakıyla yaklaşılması gerektiğine vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “ toplum yapımızın temel direği Kadındır. Kadın demek hayat demektir, ilerlemek üretmek ve başarmak demektir" vurgusunda bulunarak; "Gerek aile gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırması, ülkemizin aydınlık yarınlara yürüyüşünde büyük önem taşımaktadır. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.'' İfadelerine yer verdi.

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