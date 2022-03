Demir: “Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur” dedi.

Başkan Fuat Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Mesajında kadınların toplumdaki önemine değinen Demir, “Eğitimde, istihdamda, politikada ve yönetimde karar sürecine katılımda, kadınlara fırsat eşitliğinden yana olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Kadınların her alanda aktif bir biçimde yer alması, toplumsal ve siyasal süreçlere etkin katılması; çağdaş, gelişmiş, ileri bir ülke olmanın ön koşuludur” ifadelerini kullandı.

Kadın olmanın anlam ve önemini hatırlamanın, kadınların toplum hayatı içerisinde karşılaştıkları zorlukları ele almak için iyi bir fırsat olduğunu belirten Fuat Demir, “Günümüzde siyasetten çalışma hayatına, spordan edebiyata ve bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınlarımız vardır ve bu varlıklarını sürdürebilmek adına büyük çaba ve başarı göstermektedirler. Geleceği imar etmekte kadının yeri ve önemi anlaşıldığı zaman, ülkemizin daha yüksek yerlere geleceğine inanıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, aynı zamanda bu anlayışın geliştirilmesi için bir fırsattır. Biz de bu vesileyle her şeyin en iyisine ve en güzeline layık kadınlarımızın ve analarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” diye konuştu.

