Toplama kamplarından dünya kadınlarına sesleniş; Bizi duyun, ayağa kalkın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toplama kamplarından dünya kadınlarına sesleniş; Bizi duyun, ayağa kalkın

İHA

Toplama kamplarından dünya kadınlarına sesleniş; Bizi duyun, ayağa kalkın

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan açıklamada Doğu Türkistan’daki zulme ve özellikle kadınların yaşadığı sistematik yok etmeye dikkat çekildi.
ESTP adına açıklama yapan Başkanı Saliha Coşkun; “Bugün, Çin Toplama Kamplarında tutulan ve zulüm gören kadınlar olarak sesleneceğiz size” diyerek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.
“Kadınların şiddet, savaş, tecavüz ve ayrımcılıkla mücadele ettiği bir dünyada bu 8 Mart’ta tüm dünya kadınlarının dikkatini Doğu Türkistanlı kadınlara çekmek istiyoruz. Çin, yakın zamana kadar sakladığı sistematik suçları ve ihlalleri artık gizleyemiyor. Doğu Türkistanlı kadınlara yönelik suçlar resmi ve sivil kuruluşların raporlarında delilleriyle ispatlanmış ve Birleşmiş Milletlerin ve dünya parlamentolarının önüne gelmiştir.
Bugün, Çin Toplama Kamplarında tutulan ve zulüm gören kadınlar olarak sesleneceğiz size. Onların duyulmayan sesi, uzanamayan elleri, bağlanan dillerinden dökülen sözcükler olacağız. Sözümüzü onlar adına söylüyoruz bugün.
Ey devlet liderleri, ey dini liderler, ey insanlık ailesi, ey Müslümanlar.
Bizler 8 yaşından 80 yaşına her yaştan Çin toplama kamplarında tutulan kadınlarız. Aramızda profesör, öğretmen, yazar, doktor, sanatkar, şair ve çeşitli iş ve meslek grubundan kadınlar var. Herhangi bir suçlama, yargılama, avukat tutma gibi bir işlem olmadan bir cezaevinden farksız olan toplama kamplarında tutuluyoruz. İşkence görüyoruz. Dayak yiyoruz, saçlarımız kazınıyor, aç ve susuz bırakılıyoruz. Sandalye veya yatağa zincirleniyor, elektrik şoku ile şoklanıyoruz. Binlerce kız kardeşimiz işkenceler sırasında hayatını kaybetti. Söylemesi çok zor ama tecavüze uğruyoruz. Kurtulan bazı kız kardeşlerimiz, tüm dünyaya nasıl sistematik cinsel saldırı altında olduğumuzu ve tecavüze uğradığımızı anlattı. Her gün Çince kitaplar okuyup marşlar ezberlemek zorundayız. Her gün “Yaşasın Xi Jinping!” gibi ifadeleri söylemek zorundayız. Bizler aynı zamanda köle işçileriz. Giydiğiniz giysileri ve kullandığınız bazı eşyaları gözyaşı ve acı içerisinde biz üretiyoruz. Bizim gözyaşımızdan ve kanımızdan üretilen bir ekonomi hiçbir topluma refah ve hayır olmaz. Lütfen böyle bir ekonomik ilişkiyi ve alışverişi reddedin.
Biz Doğu Türkistanlı Kadınlarız. Dünyanın en garabet projesi olan İkiz Aile/Akraba Projesi bizim üstümüzde uygulanıyor. Evlerimize zorla Çinli memurlar veya erkekler yerleştiriliyor. Bu kişiler evimizin içinde bir yandan bizi denetlerken bir yandan yatağımıza giriyor. Mahremiyetin, özel hayatın bu kadar pervasızca ihlali insanlık tarihinde nadir görülmüştür. Zorla Çinlilerle evlendiriliyoruz. İtiraz edersek toplama kampına götürülüp işkence ve tecavüze maruz kalıyoruz. Sevdiklerimiz, bu kamplarda ölenlerimizden haberdar değil.
İnancımızı, kimliğimizi, en temel hak ve özgürlüklerimizi yaşayamıyoruz. Karanlıktayız. Size bu acı dolu korkunç bir sessiz çığlıkla bu zulüm karanlığından sesleniyoruz. Lütfen toplama kamplarının kapatılmasını sağlayın. Özgürlüğümüz zalim Çinlilerin değil siz vicdan sahibi insanların elindedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
YEREL HABERLER Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
Doğu Anadolu kariyer fuarına rekor ilgi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu kariyer fuarına rekor ilgi
Demir: “Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür”
YEREL HABERLER Demir: “Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür”
Polat; “Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum”
YEREL HABERLER Polat; “Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum”
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına ...
Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi
YEREL HABERLER Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' ...
Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart ...
Naim Karataş’tan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan 8 Mart mesajı
Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır
YEREL HABERLER Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır
Erzurumlu esnaf çitçiler için üretti Balya yükleme aparatı ile ot taşıma çok daha kolay olacak
YEREL HABERLER Erzurumlu esnaf çitçiler için üretti Balya yükleme ...
Kadın Off-Road kulübü üyelerinden farklı 8 Mart kutlaması Kadın sürücülerin zorlu parkurdaki performansı nefes kesti
YEREL HABERLER Kadın Off-Road kulübü üyelerinden farklı 8 Mart ...
Hokeyin kızları buzda
YEREL HABERLER Hokeyin kızları buzda
Erzurum polisinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Erzurum polisinden sıkı denetim
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı Vali Memiş: “Artık üreten bir Anadolu olmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı Vali Memiş: “Artık ...
Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük başarı
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük ...
Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor
YEREL HABERLER Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız araç indirmeyi hedefliyoruz
YEREL HABERLER Türkiye Uzay Ajansı Başkanı: 2029'da aya insansız ...
Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi sona erdi
Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kariyer fuarında Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü standına ...
Vali Memiş: “Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Ailemizin, temel taşı kadınlarımızın, 8 ...
200 bin TL’lik hırsızlık failleri yakalandı
YEREL HABERLER 200 bin TL’lik hırsızlık failleri yakalandı
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Kadınlar el emeklerini sergiliyor
YEREL HABERLER Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Kadınlar el ...
Erzurum polisinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Erzurum polisinden sıkı denetim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.