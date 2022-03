Aziziye Belediyesi DAKAF’ta da boy gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla başlatmış olduğu Bölgesel Kariyer Fuarlarından Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda, (DAKAF) Aziziye Belediyesi de boy gösterdi. Belediye yatırımlarının yanı sıra mesleki beceriyle el emeğine dönüşen ehram ürünlerinin sergilendiği Aziziye Belediyesi standında, üniversiteli gençler Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a misafir oldu.

Doğu Anadolu Bölgesindeki 10 üniversitenin öğrencilerinin, mezunlarının ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının bir araya geldiği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katkı sunan kurum ve kuruluşlar ödüllendirilirken, Başkan Orhan’a teşekkür plaketini ise, TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç verdi.

Aziziye Belediyesi standına büyük ilgi

Bölge illerinden belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversite rektörleri ve binlerce öğrencinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen fuarda, Aziziye Belediyesi’nin standı da büyük ilgi gördü. Aziziye Belediyesi Gençlik Meclisi temsilcilerinin de bulunduğu stantta gençlerle bir araya gelen Başkan Orhan, fuarı gezmek için gelen ve Aziziye Belediyesi standına uğrayan konuklarla da yakından ilgilendi. Başkan Orhan, fuar söyleşileri kapsamında “Yerel Yönetimlerde Çevre Politikaları ve Yenilenebilir Enerji” konulu söyleşide gençlerle buluşurken, birbirinden önemli mesajlar da verdi.

Başkan Orhan gençlerle buluştu

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAM) Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan da katıldığı Nene Hatun söyleşi salonundaki buluşmada, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediyenin çevre ve enerji yatırımları hakkında bilgiler verdi. Aziziye Belediyesi’nin güneşten elektrik elde ettiğini ve buna yönelik yatırımlarını sürekli büyütme hedefi içerisinde olduğunu kaydeden Orhan, bunun yanında termal su kaynaklarını kullanmak suretiyle sebze üreticiliğine de start verdiklerini kaydetti. Başkan Orhan, “Enerji günümüzde çok önemli bir faktör; biz de bu manada kendi enerjimizi kendimiz üretiyor, güneş ışığı ve termal su gibi elimizdeki kaynakları enerjiye dönüştürerek katma değer üretimine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kalkınma ufku vurgusu

Söyleşiye katılan üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtlayan ve önemli tavsiyelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, “Bizim kapımız da, gönlümüz de, gençlerimiz için her zaman açık olmuştur. Bu bağlamda üniversitelerimizle ve gençlerimizle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın hem bölge ve hem de Erzurum’un kalkınma ufkunu ortaya koyması açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Muhammed Cevdet Orhan, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimize, üniversitelerimize ve bu güzel organizasyonun Erzurum‘da gerçekleştirilmiş olmasında emeği geçen herkese ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

