Oltu Devlet Hastanesi’nde Sigara bırakma polikliniği açıldı

Oltu Devlet Hastanesi bünyesinde sigara bırakma polikliniği açıldı.

Çağımızın vebası haline gelen Sigaradan kurtulmak için Oltu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Uzman Dr.Köksal Sarıhan Oltu Devlet Hastanesi Müdürü Salih Keskin Uzman Dr. Ökkeş Gültekin ve idari personel birlikte Oltu Devlet Hastanesi bünyesinde sigara bırakma polikliniği açtılar.

Klinik sorumlusu Uzman Dr. Ökkeş Gültekin yaptığı açıklamada, “Sigara bağımlılığı, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biridir ve dünya çapında her yıl 8 milyondan fazla insanı öldürmektedir. Bu ölümlerin 1.2 milyonu sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde erişkin nüfusun yaklaşık üçte biri sigara içmektedir. Sigara bağımlılığında sorumlu madde nikotindir. Bir sigara içildiğinde yanaktan emilen nikotin, beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Sigara içen her iki kişiden bir tanesi erken ölmektedir. Sigara bağımlılığında ölüm, sigara yüzünden oluşan hastalıklar sonucu meydana gelmektedir. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin %90’ının, tüm kansere bağlı ölümlerin üçte birinin nedeni sigaradır. Kronik bronşit ve amfizem gibi nefes darlığı yapan akciğer hastalıkları sigara içenlerde 40 kat fazla görülmektedir. Ayrıca kalp krizi geçirme riski sigara ile 10 kat artmaktadır. Sigarayı bırakmak istiyorum, nasıl yapmalıyım? Öncelikle bir bırakma planı hazırlanması uygun olacaktır. Sigarayı bırakmak için bir tarih belirlenmesi ve o tarihte sigaranın tamamen bırakılması temel unsurdur. Sigara içilmediğinde vücuttaki nikotin miktarı azalır ve vücut bunun yoksunluğunu duymaya başlar. Yaklaşık üç hafta süren huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlenme, konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlar yaşanabilir. İlk 23 haftalık dönem sigara içme isteğinin en yoğun olduğu dönemdir. Sigarayı bırakmak isteyenlere ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek sağlanmaktadır. Kişi, kendi kendine bırakmayı denediğinde zorlanıyorsa etkinliği kanıtlanmış nikotin yerine koyma tedavileri (bant, sakız), bupropion ve vareniklin gibi tıbbi tedavi yöntemlerinden yararlanılabilir. Her üç yöntem de içme isteğini azaltması ve yoksunluk belirtilerini önleme açısından başarılıdır. Sigarayı bırakınca ne olur? Sigara bıraktıktan sonra 20 dakika sonra nabız, kan basıncı ve vücut ısısı normale döner. 3 ay içerisinde öksürük varsa kaybolur, balgam varsa azalır, koku ve tat alma duyularınız iyileşir, diş ve parmaklarınızdaki sarı lekeler kaybolur. 1 yılın sonunda kalp krizi geçirme riskiniz %50, beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı riski %3050 azalır. 5. yılda ağız, gırtlak, yemek borusu kanseri riski yarı yarıya azalır. 1O. yılda felç olma riskiniz hiç sigara içmemiş olanlarla aynı düzeye iner. Oltu Devlet Hastanemizde Sigara Bırakma Polikliniği Başhekim Uzm. Dr. Köksal Sarıhan, Uzm. Dr. Ökkeş Gültekin, idareciler, Hastane personeli ve hastaların katılımı ile hizmete açılmıştır. Uzm Dr. Ökkeş Gültekin sorumluluğunda yürütülecek Sigara Bırakma Polikliniği hizmetleri için MHRS üzerinden randevu alabilir, ayaktan başvuru yapabilirsiniz. Oltu ve Çevre ilçelerdeki sigarayı bırakmak isteyen sigara tiryakileri için büyük fırsat Oltu Devlet Hastanesi sigara bırakma polikliniğine müracaat ederek sigarayı bırakabilirler.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.