Çelik: Kadın emeğini anmayı bir görev sayıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelik: Kadın emeğini anmayı bir görev sayıyoruz

İHA

Çelik: Kadın emeğini anmayı bir görev sayıyoruz

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir basın açıklaması yapan AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum.” dedi.
Alın terinin ve emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygı duyduğunun altını çizen AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, “Bizim aslında 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj: Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz.” dedi.
Çelik yasal düzenlemelere dikkat çekti
Kadın emeğini anmayı görev saydıklarını ifade eden AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, mesajında “Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002’de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkâri’de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır.” ifadelerine yer verdi.
Çelik: Ak Parti hükümetleri kadını hep önemsedi
Türk kadınının pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini hatırlatan Çelik, ülkemizde kadınların, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildiğini vurgulayarak, “Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı % 13,5 iken bu rakam 2020 yılında % 48,5’e ulaşmıştır.” dedi. Çelik mesajına şöyle devam etti:
“SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı % 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi.
Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık’’ eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz.
Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadınerkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. 8 Mart vesilesi ile tüm emekçi kadınları buradan saygıyla selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara yaşayan kalem hediye etti
YEREL HABERLER Kadınlara yaşayan kalem hediye etti
Oltu Devlet Hastanesi’nde Sigara bırakma polikliniği açıldı
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesi’nde Sigara bırakma polikliniği ...
Aziziye Belediyesi DAKAF’ta da boy gösterdi
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi DAKAF’ta da boy gösterdi
BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Muzaffer Bilazer dönemi
Palandöken’de sporcular kıyasıya mücadele etti
YEREL HABERLER Palandöken’de sporcular kıyasıya mücadele etti
Başkan Oral’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
İstanbul Oltulular Derneği Dündar yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER İstanbul Oltulular Derneği Dündar yeniden başkan ...
Toplama kamplarından dünya kadınlarına sesleniş; Bizi duyun, ayağa kalkın
YEREL HABERLER Toplama kamplarından dünya kadınlarına sesleniş; Bizi ...
Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
YEREL HABERLER Aşık Sümmani Kültür Merkezinde rekor
Doğu Anadolu kariyer fuarına rekor ilgi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu kariyer fuarına rekor ilgi
Demir: “Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür”
YEREL HABERLER Demir: “Geleceği kadınlarla imar etmek mümkündür”
Polat; “Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum”
YEREL HABERLER Polat; “Fedekâr kadınlarımızı kutluyorum”
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda SOLOTÜRK pilotlarına ...
Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' gösterisi
YEREL HABERLER Kadınlardan Palandöken'in eteklerinde 'off-road' ...
Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliği
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart ...
Naim Karataş’tan 8 Mart mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan 8 Mart mesajı
Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır
YEREL HABERLER Öz: Kadınlarımız yarınların mimarıdır
Erzurumlu esnaf çitçiler için üretti Balya yükleme aparatı ile ot taşıma çok daha kolay olacak
YEREL HABERLER Erzurumlu esnaf çitçiler için üretti Balya yükleme ...
Kadın Off-Road kulübü üyelerinden farklı 8 Mart kutlaması Kadın sürücülerin zorlu parkurdaki performansı nefes kesti
YEREL HABERLER Kadın Off-Road kulübü üyelerinden farklı 8 Mart ...
Hokeyin kızları buzda
YEREL HABERLER Hokeyin kızları buzda
Erzurum polisinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Erzurum polisinden sıkı denetim
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı Vali Memiş: “Artık üreten bir Anadolu olmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Kariyer Fuarı açıldı Vali Memiş: “Artık ...
Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük başarı
YEREL HABERLER Erzurum Türkiye’de 8. Sırada Patent ve markada büyük ...
Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor
YEREL HABERLER Kayakta Türkiye Şampiyonları belli oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.