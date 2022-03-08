Karlı yolda kayan kamyonet yan yattı

Erzurum’un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karlı yanda kayan kamyonet yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Tekman’a giden Yusuf A. yönetimindeki 76 AR 781 plakalı kamyonet ilçeye 20 kilometre uzaklıkta Çevirme köprüsünü geçtikten sonra Kırklar şehitliği rampasında kar yağışı nedeni ile kayarak yan yattı.

Tekman Taşkesen Mahallesinde ikamet eden Cemal Koçak isimli çiftçiye kırma arpa getirirken devrilen kamyonet Büyükşehir ESKİ iş makinası ve Kırsal hizmetler greyderi ile kurtarıldı. Araç sürücüsü yapılan yardımlardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

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