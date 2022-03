Başkan Yücelik’ten KGK İcra Komitesine plaket

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Komitesi Başkan ve üyelerine, çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ve KGK İcra Komitesi üyelerini kabul eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu ifade etti. Toplumun en önemli yapı taşının aile, ailenin de en önemli unsurunun kadın olduğunu vurgulayan Başkan Yücelik şunları söyledi; “Kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını arzu ediyoruz. Doğası gereği annelik gibi kutsal bir görevi üstlenen kadınlarımız, bu kutsal vazifenin yanı sıra yaşamın her zorluğunu da omuzlarında taşıyor. Kadınların, iş ve toplumsal yaşamın her alanında daha fazla yer alarak toplumun gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple kadın girişimci sayısının artması da büyük önem taşıyor.”

ETSO olarak her zaman kadın girişimcilerin yanında yer aldıklarını kaydeden Başkan Yücelik, bundan sonra da kendilerine destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “Kadın Girişimciler Kurulumuzun değerli başkanı Feride Eda Çalıkuşu’nun nezdinde, kurulun icra komitesinin başkan yardımcılar ve üyelerine, kadın istihdamı ve kadın girişimci sayısının artması yönünde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da, KGK İcra Komitesi olarak her zaman ETSO’nun desteğini yanlarında gördüklerini ifade ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e teşekkür etti. Çalıkuşu, kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının daha da artması ve yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi için gösterdikleri çabanın artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

