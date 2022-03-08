BB.Erzurumspor'da 2'nci Bilazer dönemi



ERZURUM,(DHA)- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sportif direktör Muzaffer Bilazer'in futbol sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 Şubat 2022'de Erkan Sözeri'nin yerine getirdiği Yücel İldiz'le yollarını ayırdı. İldiz yönetiminde çıktığı 5 maçta; 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek istediğini alamayan BB. Erzurumspor yönetimi, görev değişikliğine gitti. Kulüpte sportif direktör olarak görev alan Muzaffer Bilazer'in mavi-beyazlı ekipte futbol sorumlusu olarak göreve getirildiği açıklandı. BB. Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Muzaffer Bilazer, takımımızın futbol sorumlusu olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

2'NCİ BİLAZER DÖNEMİ

BB. Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda teknik direktörlük görevine getirilen Muzaffer Bilazer, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Ligde 4'üncü haftanın ardından Erzurumspor'la yollarını ayıran Bilazer, 2021-2022 futbol sezonunda ise mavi-beyazlılarda sportif direktör olarak göreve getirildi.

MUZAFFER BİLAZER GÖREVE BAŞLADI

Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek BB. Erzurumspor'da futbol sorumlusu olan Muzaffer Bilazer, göreve başladı. Bilazer, mavi-beyazlı takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-03-08 17:14:21



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