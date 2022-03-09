BB Erzurumspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Bilazer, ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor’da Sportif Direktör olarak görev yapan Muzaffer Bilazer, yönetim kurulu kararıyla BB Erzurumspor Teknik Direktörlük görevine getirildi. Mavibeyazlılar, Muzaffer Bilazer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenmanın son bölümde ise taktik ağırlıklı şut çalışması yaparak tamamladı.

Antrenmana tedavileri devam eden Eren Tozlu, Arvydas Novikovas, Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu katılmadı.

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