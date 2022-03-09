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Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda sabitkademiz’ Aydemir: ‘Erzurum’u anlatmak önceliğimizdir’ Aydemir: Şehit ve Gazi Anneleri başımızın tacıdır’ Aydemir: ‘Diyarbakır Anaları asil bir duruş sergiliyor’ Aydemir Atatürk Üniversitesi yayınlarını gündeme taşıdı

İHA

Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda sabitkademiz’ Aydemir: ‘Erzurum’u anlatmak önceliğimizdir’ Aydemir: Şehit ve Gazi Anneleri başımızın tacıdır’ Aydemir: ‘Diyarbakır Anaları asil bir duruş sergiliyor’ Aydemir Atatürk Üniversitesi yayınlarını gündeme taşıdı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Şehit ve Gazi annelerini vefa ve sadakat kararlılıklarını paylaştı, Diyarbakır Annelerinin duruşlarıyla iftihar ettiklerini belirtti.
‘Cumhurbaşkanımızın ufkunda sabit kademiz’
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının doğalgaz üzerine gerçekleştirdiği çalışmalara ve yatırımlara değinen Milletvekili Aydemir, Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak tüm atılımların AK dönemde gerçekleştirildiğine işaret ederek, enerjide de yerlilik ve millilik sürecini başlatan sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Onun çizdiği ufukta milletçe sabitkademiz’‘ dedi.
‘Erzurum’u anlatmak önceliğimizdir’
Her basın toplantısında Erzurum’a ait değerleri gündeme taşımak, ilin bölge ve ülke için önemini vurgulamayı bir vazife bildiklerini aktaran Milletvekili Aydemir, bilimsel yayın sayısının bin 300’e ulaştığı Atatürk Üniversitesinin son yayınlarını tanıttı, üniversitenin son yıllarda kaydettiği bilimsel başarılara değindi.
Şehit Analarına Vefa
TBMM’deki basın toplantısında Şehit ve Gazi anaları ile Diyarbakır Annelerine minnettar olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şehit ve Gazi anaları bizim için özel ve bizim için mübarek analardır. Şehitlik mertebesiyle Hakka uğradıkları evlatlarına olduğu gibi onların annelerine de sadakat, vefa ve şükran borcumuz vardır. Tüm Şehit ve Gazi analarının ellerini, ayaklarını öpüyoruz. Her daim emirlerindeyiz. Onlar başımızın tacıdır‘ dedi.
Diyarbakır Analarına Selam Olsun
Diyarbakır Analarının bölücü hainlerin içyüzünü ortaya koymak, ihanetlerini vurgulamak adına tarihi bir duruş sergiledikleri, bin güne yaklaşan nöbetleriyle, vatanın birliği, milletin bölünmez bütünlüğü, devletin ebedi dirliği adına bir mesaj verdiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Diyarbakır analarını selamlıyor, yüreğimizle yanlarında olduğumuzu belirtiyor, saygıyla selamlıyoruz. ‘ ifadesine yer verdi.
‘Kadın mübarektir’
Kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir." vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, basın toplantısında, AK Parti'nin, sözde değil, yürekten gelerek kadını sahiplenen bir hareket olduğunu söyledi. Kadına her sahada özel önem verdiklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, "Kadın, Cenabı Hakk'ın muhabbet ve sevgiyi ifade eden Vedud sıfatının açığa çıkmış halidir. Ana olan, bacı olan, kardeş olan, eş olan kadınlar bizim için mübarektir" dedi. Aydemir, ‘Haysiyet, iffet, edep, fazilet timsali analarımız, kardeşlerimiz ülkemizin geleceğine ufuk oluşturmaya devam edeceklerdir. ‘ kaydını düştü.
‘Kadına şiddeti reva gören insan değildir’
Milletvekili Aydemir, kadına yönelik şiddet kavramının tamamen hayatın dışına atılması yönünde bir yaklaşım sergilediklerini, kadına sevgi ve muhabbetle yaklaşılmasını önemsediklerini belirtti. Kadının, hayatı tanzim eden özel bir varlık olduğunun altını çizen Aydemir, şöyle konuştu: "Kim ki kadına dönük olumsuzluk işaret edecek bir yaklaşım sergiler, o bir defa insan olmanın dışına kendisini itmiş demektir. İnsan olmanın ilk basamaklarından birisi kadına muhabbettir. Kadına saygı, kadına sevgi, kadını el üstünde tutmak, kadını baş üstünde tutmak insanlığın gereğidir. O yüzden de biz sadece 8 Mart'ta değil her gün kadını böyle görürüz. Bugün özellikle izzetin, iffetin, haysiyetin, onurun sembolü Diyarbakır analarını buradan selamlıyorum. Bu vatanın sahipleri şehit ve gazi analarının da ellerini, ayaklarını öpüyorum
Aydemir Eser Eser Atatürk Üniversitesini Anlattı
Basın toplantısında Atatürk Üniversitesi’ne özel bir yer ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Üniversiteler Kuran Üniversite’ Atatürk Üniversitesi faaliyete başladığı 1957 yılından bu yana bilimsel alandaki başarıları, yetiştirdiği bilim insanları, bugün hayatın her alanında başarılarıyla tebarüz eden öğrencileriyle Yükseköğretimde bir iftihar sembolüdür. Adı, bilimsel kapasitesi, şehir üniversite ilişkileri, bölgesel sosyoekonomik hayata katkılarıyla Yüksek Öğretimde bir marka olan üniversitemiz, özellikle son dönemlerdeki bilimsel yayınlarıyla da tefekkür dünyamıza ışık tutmaktadır. Sayın rektörümüz başta olarak Üniversitemizin tüm akademisyenleri ve çalışanlarını kutluyoruz. ‘ kaydını düştü.
Aydemir Atatürk Üniversitesi Yayınlarını Tanıttı
Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nun ‘57 Gün’, Ayşe Özdemir’in ‘Arşivlerin Dilinden Atatürk üniversitesini kuruluş Hikayesi’, Murat Koçak’ın ‘Karay Türkçesi Ağızları, Tematik Söz varlığı’, Doç. D. Ahmet Feyzi’nin ‘Erzurum Türküleri’, Tarık Tuna Gözütok’un Dünyaca ünlü matematikçiyi anlatan ‘Cahit Arf ve Atatürk Üniversitesi’ndeki Halk Konferansları’ eserlerini basına tanıtan Milletvekili Aydemir, Bilimsel yayınlar, makaleler ve güzide bilim insanlarıyla Yüksek öğretimde ufuk oluşturan Atatürk Üniversitemizle gurur duyuyoruz. ‘ dedi.
Kadıoğlu’nun ’57 Gün’ü
Sunumunda Erzurum’un ermeni ve Rus istilasından kurtarılış günü olan 12 Mart 1918’in önemine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ’12 Mart olmasaydı 23 Temmuz’a giden yol kapalı olurdu. 12 Mart olmasaydı Cumhuriyetin ihdası, ilanı vakit alacaktı. Biz Erzurum’u Cumhuriyeti kuran il diye tarif ediyoruz. Sayın Kadıoğlu işte bu eserinde Cumhuriyete giden yolu paylaşıyor. Kadıoğlu hocamızı tebrik ediyoruz.‘ dedi.
Güzel Türkçemizi eserlerle diri tutanlara minnettarız’
Karay Türkçesi ile ilgili yayının Türkoloji sahasına ışık tutucu bir içerik ve özellik taşıdığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Güzel Türkçemize, Türk Dili ve Edebiyatına ömür harcayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. Güzel Türkçemizi tüm lehçe, şive ve ağızlarıyla diri tutan ve yeni nesillere eserlerle aktaranlara minnettarız’ kaydını düştü.
‘Türküler milli benliğimizi aktarır’
‘Türküler, Türkü Söyler Türküler’ vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Türkülerimiz bizi, değerlerimizi, kültürümüzü, benliğimizi aktarır. Yürek yangınlarımızı, heyecanlarımızı, coşkularımızı ifade eder. Türküler yüreğimizin sesidir. Onların böyle bir eserle takdimi ve Atatürk Üniversitemizin eserlerle kültürümüze sahip çıkması çok değerlidir. Ahmet Feyzi hocamızı ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kutluyoruz.‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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