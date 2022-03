Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Dakaf’22 sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteği, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF) 3.sü, yaklaşık 50 bin ziyaretçi ve 450 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesinin yanı sıra bölgedeki dokuz üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılım oldukça yoğun oldu. Öğrencilere ve mezunlara yönelik yüzlerce firmanın yer aldığı bu kapsamlı fuarda, mezun ve mezun adayları için iş ve staj imkânı bulabilecekleri bir ortam oluşturuldu.

Fuar, Öğrencilerin Kariyer Planlarına Yön Vermeleri Noktasında Etkin Bir Rol Oynadı

Atatürk Üniversitesi ve paydaş üniversitelerin öğrencilerinin ve mezunlarının katılımıyla gerçekleşen DAKAF 22; bölgede faaliyet yürüten kurumları, kuruluşları, işletmeleri ve üniversiteleri buluşturarak hem söz konusu firmaları insan kaynakları anlamında destekleme hem de öğrencilerin meslekler hakkında detaylı bilgi alma, firmaları tanıma, kendi işini kurma gibi konularda bilgilenmesini sağlayarak öğrencilerin kariyer planlarına yön vermeleri noktasında etkin bir rol oynadı. Firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj fırsatları, kariyer imkânları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alma imkânına sahip olan öğrenci ve mezunlar ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına, akademisektör iş birliğine, kariyer konuşmalarına ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle yapılacak görüşmelere katılma şansına sahip oldular.

Rektör Çomaklı: “DAKAF 22, İstihdam Konusunda Büyük Fırsatlar ve İmkânlar Sundu”

Fuara bir kez daha ev sahipliği yapmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemiz ev sahipliğinde 9 bölge üniversitesi paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarını, şehrimiz ve bölgemiz açısından hayata geçirilmiş en önemli organizasyonlardan birisi olarak görüyorum. ‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan bölgesel nitelikteki kariyer fuarları, ülkemizin geleceğinde önemli görevler alacak gençlerimiz için istihdam konusunda büyük fırsatlar ve imkânlar sundu. Üniversite olarak öğrencilerimizin, yalnızca akademik gelişimleri değil, kariyer ve gelecek hedefleri de dikkate alınarak hayata geçirilen çok önemli bir projeye ev sahipliği yaptık. Fuara katılan öğrenciler, kariyerleri hakkında ilk ağızdan bilgi aldılar. Şirketler de iş gücü veya stajyer alma anlamında önemli fırsatlar yakaladılar. Katılım sağlayan firmalar arasında bilişimden eğitime, medyadan turizme kadar birçok farklı sektörü içine alan 450 kamu ve özel sektör kuruluşu yer aldı” dedi.

“Fuara Katılan Gençlerimiz Gelecekte Ülkemizi Daha Güzel Yarınlara Taşıyacak”

Aynı çatı altında birden fazla organizasyonun bir araya geldiği DAKAF 22’de önemli panellerin, gerçeği aratmayacak mesleki simülasyonların ve alanında uzman kişilerce düzenlenen söyleşilerin gerçekleştiğini aktaran Rektör Çomaklı, kamu kurumları ile üniversiteler tarafından sağlanan imkânlar ve atılan tüm adımların gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağladığını belirterek: “Sorunsuz bir şekilde tamamladığımız DAKAF 22’nin öğrencilerimiz için de verimli geçtiğini düşünüyorum. Gençlerin farklı sektörler, firmalar ve kamu kurumlarıyla bir araya gelerek geleceklerine, kariyerlerine yön verebildiklerini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Sağlanan bütün imkânlar, yapılan tüm etkinlikler gençlerimizi geleceğe hazırlamak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatmak için. Bir kariyer adımı olarak değerlendirdiğimiz bu büyük buluşmalara iştirak eden her bir gencimiz, gelecekte ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacaklar ve edindikleri bilgi, birikim ve becerilerle ülkemize önemli değerler katacaklar. Gelecek; Türkiye’yi bölgesinde etkin, dünyada saygın ve müreffeh bir ülke olarak zirveye çıkaracak gençlerindir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çomaklı: “Tüm Paydaşlarımızın Desteğiyle DAKAF 22’yi Tamamladık”

İç ve dış paydaşların üstün gayreti ile Doğu Anadolu Kariyer Fuarını sonlandırdıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı: “Bu duygu ve düşüncelerle; bölgenin en eski ve köklü eğitim kurumu olan bizlere bu vizyon projeye ev sahipliği yapma onur ve gururunu yaşatan Doç. Dr. Salim Atay nezdinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına, her anlamda desteklerini esirgemeyen Erzurum Valiliğimize ve Erzurum Büyükşehir Belediyemize, paydaş üniversitelerin çok değerli rektörlerine, MNG Yönetimine, attığımız her adımda yanımızda olan değerli sponsorlarımıza, katılımcı firmalara, öğrencilere, ziyaretçilere, fuar organizasyonun gerçekleşmesi için gayret gösteren rektör yardımcılarımıza, genel sekreterliğimize, üniversitelerimizin kariyer merkezi müdürü ve müdür yardımcıları ile diğer çalışanlarına, Kurumsal İletişim Direktörlüğüne ve tüm hazırlık ekibimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kapanış Panelinin Moderatörlüğünü Rektör Çomaklı Yaptı

Gençlere rol model teşkil eden iş insanlarını ağırlayan kariyer fuarının kapanış panelinde Hamle Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Nuhoğlu, Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu ve Atabay İlaç ArGe’den sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Taşkent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı moderatörlüğünde kariyer yolculuklarını, iş dünyasında edindikleri tecrübeleri ve tavsiyeleri gençlerle paylaştı.

Etkinliğin son günün 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelmesi nedeniyle Rektör Çomaklı’nın alanda bulunan kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlamasıyla devam eden DAKAF’22, proje yarışmasında kazananlar ile çekilişe katılan öğrencilerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

