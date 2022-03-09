KUDAKA 2022 yılı fizibilite desteği programı Şubat-Mart sonuçları açıklandı

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 7 Mart 2022 tarihine kadar sunulan projelerin değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak fizibilite desteği almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldı. Başvuruların tamamı ön incelemede uygun bulunarak teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi. Fizibilite Desteği başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre sunulan 3 proje de başarılı listede yer almıştır.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayımlandığı 9 Mart 2022 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesinin; 2. OSB 3. Etap Zemin Etüdü İçin Fizibilite Hazırlanması ve OSB’deki Üreticilerimiz İçin Enerji Planlıyor Ülkemize Örnek Oluyoruz ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Oltu Sanayisi Güçleniyor projelerinin başarılı olarak belirlendiği belirtildi.

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