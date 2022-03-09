Aziziye Belediye Başkanı Rektör Çakmak’ın misafiri oldu

Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çakmak, Başkan Cevdet Orhan ile bir süre sohbet ederek, iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sıcak karşılaması ve misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çakmak’a teşekkür eden Orhan, Rektör Çakmak’a başarılar diledi.

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