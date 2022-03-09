ECZAKDER’den Eczacılık Fakültesine tam akreditasyon

Kurumların performans standartları yönünden kendi kendilerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda yetkili akreditasyon kuruluşlarınca dış değerlendirme yapılmasına imkân veren bir sistem olan yükseköğretimde akreditasyon konusunda büyük atılımlar yapan Atatürk Üniversitesi, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda 2016 yılında gerçekleştirdiği girişimleriyle 2022 yılına kadar tam akredite olan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, sürenin dolmasıyla birlikte yeniden akreditasyon başvurusunda bulunarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 6 yıl süre ile 22 Ocak 2028 tarihine kadar tam akreditasyon almaya tekrar hak kazandı.

Öz Değerlendirme Raporu, Değerlendirme ve İzleme Ekibi Başkan Raporu ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Eczacılık Fakültesinin Tam Akreditasyon almasına ECZAKDER Yönetim Kurulu tarafından 22 Ocak 2022 tarihinde karar verildi.

“Akreditasyon, Fakülteler İçin Saygın Bir Sertifikadır”

Eczacılık Fakültesinin ECZAKDER tarafından Tam Akreditasyon almasının ne kadar kaliteli bir eğitim verdiğinin göstergesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akreditasyonun bir kurumda verilen hizmetin, yapılan eğitimin standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunun tescili olduğuna değindi.

“Akreditasyon, mükemmeliyet standartlarına sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikadır” diyen Rektör Çomaklı, kalite güvencesinin liderlik, yönetim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı kalitesinin sürekli geliştirilmesi ile mümkün olduğunu ifade ederek, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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