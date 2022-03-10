Kayakta şampiyonlar belli oldu

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 20212022 Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışmaları sona erdi.

Yarışmalara katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Yarışmaya gelen sporcu, antrenör ve sporcuların aileleri de yarışmaya katılan sporcular kadar heyecanlıydılar. Yarışmaya şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgi kaynağı oldu.

Yarışların birinci gününde ( GS) büyük slalom, ikinci gün de de (SL) slalom yarışları yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Taner Daşkaya, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Tarkan Soyak, Cafer Nuroğlu, Milli Takım Antrenörlerinden Kürşat Üstündağ, Yusuf Karta, Muhammet Ayaz ve Kenan Yıldız verdiler.

Kombine puanla Türkiye geneli il sıralamasında Erzurum birinci, Bursa ikinci ve İstanbul’da üçüncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Temsilcisi Taner Daşkaya birincilik kürsüne çıktı ve kupasını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto’nun elinden aldı.

Yarışmalarda birinci gün B Slalomda U12 Kızlarda, 1Elis Kayışlı ( Erzurum ), 2 Hayat Çelik ( Erzurum ), 3Ayşe İdil Aydın (Erzurum )

U12 Erkeklerde, 1Ömer Faruk Karadoğan ( Kayseri ), 2 Ege Alper Kılıç ( Erzurum ), 3Muhammet Emir Keskin ( Van )

U14 Kızlarda, 1 Beren Öz ( Bursa ), 2 Alev Nur Taşkent ( İstanbul ), 3Berra Kartal (Bursa)

U14 Erkeklerde, 1İhsan Bektaş ( Bursa ), 2 Rıfat Hamza Taş ( Bursa ), 3Emin Dilik (Erzurum)

U16 Kızlarda, 1 Ada Hasırcı ( Bursa ), 2 Serra Nur Kartal ( Bursa ), 3Defne Yuvacan (Bursa)

U16 Erkeklerde, 1Deniz Yazgan ( İstanbul ), 2 Can Göğdaş ( Bursa ), 3Erim Tüfekçi (İstanbul)

U18 Kadınlar, 1 Ceren Reyhan Yıldırım ( Erzurum ), 2 Eda Şamgöl ( Ankara ), 3Nehir Gerek (İstanbul)

U18 Erkekler, 1 Demirhan Hasırcı ( Bursa ), 2Mahmut Kazanç ( Erzurum ), 3Gürkan Kovar (Kayseri)

Büyük Bayanlarda 1Sıla Kara ( Erzurum ), 2 Peri Tüfekçi ( İstanbul ),3 Zehra Nur Bayındırlı (İstanbul)

Büyük Erkeklerde 1Bünyamin Çelik ( Erzurum ), 2 Zülfücan Oruç (Bursa ), 3Yusuf Koç (Erzurum)

Şampiyonaya Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas, Denizli, Kayseri, Niğde, Antalya, Bayburt, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Kars ve Kastamonu illerinden 190 kadın ve erkek sporcu katıldı.

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