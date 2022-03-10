Öztürk’ten Bilazer’e hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer’i ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasından sonra Kulüp Başkanı Ömer Düzgün ile yönetiminin tam yetki ile Futbol Sorumlusu olan Muzaffer Bilazer’i ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, genç teknik adama ‘Hayırlı olsun’ dileklerini ileterek başarılar diledi. Kaptan Mustafa Yumlu’nun da hazır olduğu ziyaret samimi bir ortamda geçti. İl Müdürü Öztürk, “Muzaffer Bilazer hem futbolcu olarak hem de teknik adam olarak şehrimize hizmet vermiş biri. Bu sezon da Sportif Direktör olarak görev yaptığı mavibeyazlı kulübümüzde artık yönetim kararı ile futbol sorumlusu olarak görev alacak kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Erzurumspor’un efsane kadrosunun önemli isimlerinden biri olan ve zor bir dönemde teknik adam olarak dümene geçen genç çalıştırıcı Muzaffer Bilazer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’e destekleri için teşekkür ederek, “Bu ziyaret bize büyük bir moral oldu” diye konuştu.

Öztürk, Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer ile takım kaptanı Mustafa Yumlu nezdinde mavibeyazlılara Samsun maçı öncesinde başarılar diledi.

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