104 yıldır dinmeyen acı Alca şehitleri mezarları başında anıldı

1918 yılında Ermeni Taşnak çeteleri tarafından acımasızca katledilen 278 vatandaş için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlendi.

Aziziye’nin Alaca Mahallesi’nde 104 yıl önce meydana gelen menfur hadisede Ermeni çeteleri kadın, erkek, çocuk demeden köy meydanında süngüleriyle çok sayıda kişiyi katletmişti. Asrın en büyük hadiselerinden biri olduğu dilden dile dolaşan katliam bir kez daha lanetlenerek, şehitler anıldı, dualar okundu.

Tören, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Büyükşehir Belediyesi Başkavekili Fevzi Polat ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın katıldığı törende protokolün şehitliğe çelenk sunumu ve askeri manganın havaya saygı atışı ile başladı. Ardından Alaca ilkokulu öğrencilerinin şiirler okuması ile devam etti.

Törende konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Alaca’nın 104 yıldır dinmeyen bir acı olduğunu ifade ederek, "Burada 104 yıl önce bir katliam gerçekleştirildi. Şunu ifade etmek lazım burada yaşanan vahşetin tarihsel süreç boyunca önemli olduğunu ve unutturulmaması gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Geçmişten günümüze Türk milletinin bu topraklarda büyük mücadelelerle kaldığını ifade etmek lazım” dedi.

Konuşmaların ardından mezarlık başında dua edilmesi ile tören sona erdi.

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