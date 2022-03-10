Erzurum´un 3 ilçesinde okullar tatil edildi

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da kar yağışı sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliği´nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Marta 2022 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-03-10 19:12:05



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