İstanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un projelerine yoğun ilgi

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen “Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Sorunları ve Çözümleri Koordinasyon ve Değerlendirme Çalıştayı”nda Erzurum’un ulaşım projeleri yoğun ilgi gördü.

Ulaşım Çalıştayı, TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın başkanlığında gerçekleşti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdulgafur Yeniay’ın da katıldığı ulaşım zirvesinde Büyükşehir Belediyelerinin ortaya koyduğu başarılı ulaşım projeleri ve ulaşım sorunları görüşüldü. Ulaşım Daire Başkanı Yeniay, “Çalıştayımızda ilimizde değişim ve dönüşümün öncüsü olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in ilimizde gerçekleştirdiği ulaşım projelerini tek tek anlattık” dedi. Yeniay, toplantıda ulaşım planlama stratejileri, gelişen ulaşım sistemleri uygulamaları, ulaşım sistemleri finansman yöntemleri, büyükşehir belediyelerinin mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri ile trafik güvenliği konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Ilıcalı: “Etkin bir ulaşım için kurumlar arası güçlü koordinasyon şart”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Hızla değişen teknolojik değişimlere adaptasyon ve mevcut altyapıların dönüşümü, yerel yönetimler açısından belirli maliyetler oluşturuyor. Yeni nesil ulaşım araçlarının ve altyapı sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü bir koordinasyon içinde çalışması ve bu süreçlerde yerel yönetimlerin desteklenmesi amaçlanmalıdır. Kurulacak bu güçlü koordinasyon ile mevcut ekonomik koşullar dikkate alınarak merkezi yönetimin, kullanıcılar için uygun maliyetli bir ulaşım sistemine erişimini sağlamak için yerel yönetimlere olan mevcut desteklerini artırması sağlanmalıdır. Sonuç olarak; merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında güçlü bir koordinasyonun sağlandığı, ulaşımtrafik konularındaki yasal düzensizliklerin giderildiği, trafik güvenliği kapsamında son teknolojinin kullanıldığı ve böylece planlamaya en uygun, çevreci, trafik kaza riski en az sistemlerin tercih edildiği, adaptif kavşak uygulamalarıyla trafik sıkışıklığının büyük ölçekte yaşanmadığı bir ulaştırma sistemi amaçlanmaktadır. Birçok sorunun tartışıldığı ve önemli kararların alındığı çalıştayın sonuçlarının izlenmesi, benzer çalışmalarla desteklenecek yol haritası oluşturulması için Çalıştay Düzenleme Kurulu yapısının, yeni katılımcılar ile genişletilerek ‘İzleme Kurulu’ haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.”

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