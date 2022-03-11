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Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında

İHA

Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında

Erzurum’un Ilıca ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü atlarla kutlandı. Ciritçilerin atları asfalt üzerinde dans ettirmesi ise kutlamaların en dikkat çeken anları oldu.
Erzurum’un Ilıca ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü ilçe merkezinde kutlandı. Meydanda başlayan kutlamalara çok sayıda vatandaş ve atlı ekipler katıldı. Kortej yürüyüşü vatandaşların katılımıyla davul ve zurnalar eşliğinde ilçenin çıkışına kadar sürdü.
Kutlamalarda en çok ilgiyi ise cirit atları dikkat çekti. Asfalt üzerinde adeta dans ederek korteji takip eden cirit atları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Ilıcalı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla cirit atlarının korteje eşlik etmesini görüntüledi.
Kortejin sonunda ise bar ekibinin gösterisi sergilenirken, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da mini bir konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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