MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Erzurum'un kurtuluşu nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında “Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Milli Marş’’ olarak kabul edilişinin 101. Yıldönümünü ve Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılını büyük bir gururla kutluyoruz” sözlerine yer veren MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “Bin yıldır Türk vatanının şarktaki göz bebeği olan şehri Erzurum, 12 Mart 1918 tarihinde, zalimlerin zulmünden kurtarıldı. Büyük bedellerin ödendiği bu toprakların bir daha o kötü günleri yaşamaması için dualarımızı ediyor ve güçlü duruşumuzu büyüterek ilerletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Milli günleri her zaman hatırlamalıyız”

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş milli günlerimizin hatırlanması ve öneminin vurgulanması noktasına işaret etti.

Ülkemizin büyük badireler atlatarak bu günlere geldiğini ve bağımsızlığın kolay kazanılmadığını yayımladığı mesajında vurgulayan Karataş, “Türkiye demek bağımsızlık demektir. Tarih boyunca bağımsızlık için büyük olayları yaşamak zorunda kalan milletimiz için bu özel günlerin anlamı da oldukça önemlidir.

Bu anlamda ülkemizin ebedi bağımsızlığını simgeleyen İstiklal Marşımızın milli marş olarak kabul edilmesini ve bu güzel güne denk gelen Erzurum'un kurtuluşunu milli duygularımızla birlikte kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

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