Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül adresimiz’ Aydemir Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı Aydemir’den mütefekkir Galip Erdem’e vefa Aydemir: ‘9 Mart 2003 seçimi kutlu bir başlangıçtır’ Aydemir: ‘Erzurum Şehri Mübarektir’

İHA

Aydemir: ‘Filistin davamız, Mescidi Aksa gönül adresimiz’ Aydemir Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı Aydemir’den mütefekkir Galip Erdem’e vefa Aydemir: ‘9 Mart 2003 seçimi kutlu bir başlangıçtır’ Aydemir: ‘Erzurum Şehri Mübarektir’

AK Parti grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Filistin davamız var bizim. Bundan asla taviz vermedik. Sayın cumhurbaşkanımız İsrail’le olan görüşmelerde Filistin davasına dönük çok esaslı kayıtlar düştü. Bu dava bizim davamızdır. Mazlum Milletlerin davası bizim davamız olduğu gibi.’ dedi.
Antalya Zirvesi
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri ele alan Milletvekili Aydemir, RusyaUkraynaTürkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısının Antalya’da gerçekleştirilmesini Türkiye'ye olan itimadın bir sonucu olarak vurguladı.
Türkiye’ye Küresel Boyutta Duyulan Güven
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya'da düzenlenen RusyaUkraynaTürkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısına işaret eden Milletvekili Aydemir, "Bu, Türkiye'nin dünyada çok güvenilir bir ülke olduğunu birinci elden gösteren karinedir. Çünkü bize itimadın sonucudur bu üçlü zirve." diye konuştu.
‘Doruklara Yürüyüş Başlangıcı’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mart 2003'te yapılan ara seçimde Siirt’ten milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "O gün, Türkiye'nin kaderinin değiştiği, çok daha özel bir hal aldığı zaman dilimidir. Siirtli kardeşlerimizi milli irade vicdanını ifade eden tercihlerinden dolayı bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu.
9 Mart 2003 Seçimleri
Milletvekili Aydemir, ‘9 Mart 2003’de yenilenen Siirt seçimleri milletimiz için yıldızın parladığı andır.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekili seçilmesi, demokrasiye vurulan prangaları söküp atarken, ülkemizin doruklara yürüyüşünün de başlangıcı olmuştur. ‘dedi.
‘Erzurum şehri mübarektir’
Erzurum’un Şehri Mübarek vasıflı bir il olduğu, Türk Tarihinin Erzurum’da şekillendiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, Çat ve Ilıca’nın Ermeni zalimler karşısında bir iman seddi olarak durdukları, milli bir şahlanış kaydettiklerini belirterek, ‘Çat ve Ilıca’nın milli coşkusunu paylaştı, şühedaya rahmet niyazında bulundu.
Çat, Anadolu’da Türk Mührü
Çat’ın milli şahlanış yıldönümünü tebrik eden Milletvekili Aydemir, ‘Çat Anadolu’nun vatan olmasında çok özel bir adrestir. Anadolu’yu mana veren atalarımız Çat’ta yerleşmiş, sonra Pasinler Zaferi ile Anadolu’yu ebedi Türk Yurdu kılmışlardır. Çat Erzurum’da bir Türk Tarihi mührüdür. ‘ nitelemesinde bulundu.
Aydemir Alaca Şehitlerini Rahmetle Andı
11 Mart’ın Erzurum tarihinde özel bir yer tuttuğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ılıca Ermeni çetelerinin, zalimlerinin en çok gadrine uğramış, en büyük sıkıntıları yaşamış bir beldemizdir. Alaca şehitleri oradadır. Ermeni zalimlerince katledilmiş şehitlerimiz Alaca’dadır. Sadece Erzurum’da 25 bin insanımızı katletmiştir Ermeni zalimleri. Biz her daim bu zalimlere karşı uyanık olmak durumundayız. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, ılıca’mızın milli şahlanış yıldönümü coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ mesajını verdi.
‘Galip erdem tefekkür dünyamızın ufuk şahsiyetlerinden’
12 Mart 1997'de hakka vuslata eren mütefekkir Galip Erdem’i rahmet ve saygıyla anan Milletvekili Aydemir, ‘Milli ve yerli düşüncenin sembol isimlerinden Galip Erdem’i vefat yıldönümünde rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rize’nin bağrından çıkmış bu müstesna simanın ruhuna Yasini Şerifler, Fatihalar gönderiyoruz. ‘ dedi.
‘Erdem, zulmü alkışlayamam diyen bir mütefekkir’
Milletvekili Aydemir, ‘Galip Erdem. Bizim zihin ve gönül haritamızı şekillendiren abide şahsiyetlerden. Hayatını vatanı, milleti ve devletine adamış, İla’yı Kelimetullah için devlet ebed müddet diyen yüksek bir şahsiyet. Bizim tefekkürümüz bu değerlerle bezendi. 12 Eylül döneminde, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ diyen muhteşem bir cesaret ve tefekkür timsalidir Galip Erdem. Ruhu şad, makamı cennet olsun inşallah’ dedi.
CHP’li Milletvekilinin Tavrı Ve İbb Tasarrufuna Tepki
Basın toplantısında, bir CHP Milletvekilinin “Benimle nasıl ilgilenmezsin!” diyerek, evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir işçiyi İBB’deki işinden attırdığı, bu haksızlığa muhalif cenahtan ses çıkarılmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu, insanlığa sığmayacak bir hal.’ kaydını düştü.
‘Bu, insanlığa sığmayacak bir hal’
Milletvekili Aydemir, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun şikayeti üzerine, Yenikapı Hacıosman metro hattındaki 4. Levent durağında tartıştığı özel güvenlik görevlisinin işten çıkarıldığını belirterek, "Niye, 'Benimle ilgilenmiyor' diyerek. Bu sebepten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki görevine son verdirtiyor. Bu, çok düşük bir yaklaşım. Bu, insanlığa sığmayacak bir hal. Bunun ifadesiyle, onun işine son verene ne demeli?" değerlendirmesinde bulundu.
‘Muhalefetten tepki yok’
"6 artı bire bakın hiçbirisinden buna dönük hiçbir açıklama yok" ifadesini kullanan Milletvekili Aydemir, "Biz, dünyada bütün insanlar huzur üzere yaşasınlar diye gayret sarf ederken, onlar kendi ülkelerindeki insanların işsiz, aşsız kalmalarına göz yumuyorlar, sebep oluyorlar. Bir milletvekili kendisiyle ilgilenilmedi diye bir insanın işine son verdirtir mi?" sorusunu yöneltti.
‘Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor’
İYİ Parti Genel Başkanının partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya işaret eden Milletvekili Aydemir, "Muhalefet, çok düşük ifadeleri siyasette cari kılmaya çalışıyor. Öyle kavramlar kullandı ki... Üstelik de Dünya Kadınlar Günü'nde bu kavramları kullandı. Erkekler için 'kereste' gibi bir tanımlama yaptı. Duyduğumda yüzüm kızardı. Bir bayandan bu tür sözler sadır olmaması lazım. Bayanı bırakın, insan bir defa böyle bir benzetme içinde olmamalı. Kaldı ki siz, genel başkansınız, topluma mesaj veriyorsunuz. Dünya Kadınlar Günü kutlanırken bir kadın bunu mu söylemeli? Üstelik de ortada erkeklerden kadınlara dönük herhangi bir hakaretamiz hal yok." ifadelerini kullandı.
‘Daha nitelikli muhalefet’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "daha nitelikli bir muhalefet" vurgusunda bulunduğunu anlatan Aydemir, muhalefette bir çöküş yaşandığını, bundan sonra irtifa alması için temennide bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Uçar’dan kurtuluş bayramı mesajı
Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Çetin, Rektör Çomaklı’ya tebrik ...
Ilıca’da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Ilıca’da kurtuluş coşkusu
MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş’tan 12 Mart mesajı
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden kan ...
Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkanlar açık havada öğrencilerle buluştu
Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında
YEREL HABERLER Ilıca’nın milli şahlanışı 104 yaşında
Istanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un projelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Istanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un ...
DHMİ Erzurum verilerini paylaştı
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum verilerini paylaştı
İstanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un projelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER İstanbul’daki ulaşım zirvesinde Erzurum’un ...
Erzurum´un 3 ilçesinde okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Erzurum´un 3 ilçesinde okullar tatil edildi
Erzurum’da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Erzurum’da eğitime kar engeli
Harita Mühendisleri Erzincan’da istişare etti Birlik, beraberlik ve istişare toplantısı oldukça verimli geçti
YEREL HABERLER Harita Mühendisleri Erzincan’da istişare etti Birlik, ...
ETÜ’de girişimcilik semineri verildi
YEREL HABERLER ETÜ’de girişimcilik semineri verildi
Rektör Çomaklı, Tebriz Üniversitesi heyeti ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Tebriz Üniversitesi heyeti ile bir ...
Minikler kardan kaçtı
YEREL HABERLER Minikler kardan kaçtı
Aydemir 12 Mart destanını TBMM’ye taşıdı Aydemir: ‘12 Mart Kurtuluş değil, şahlanış dönemidir’ Aydemir: ‘Yağmurlar yağıp, yarıklar örtülmemeli’ Aydemir: ‘Bu millete yapılan kitapsızlıkları unutmayacağız’
YEREL HABERLER Aydemir 12 Mart destanını TBMM’ye taşıdı Aydemir: ‘12 ...
İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı
YEREL HABERLER İbrahim Hakkı Tör asaleten atandı
Bilazer'e hemşehri desteği
YEREL HABERLER Bilazer'e hemşehri desteği
104 yıldır dinmeyen acı Alca şehitleri mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER 104 yıldır dinmeyen acı Alca şehitleri mezarları ...
Öztürk’ten Bilazer’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Öztürk’ten Bilazer’e hayırlı olsun ziyareti
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM stantına büyük ilgi
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM stantına büyük ...
VDK Başkanlığı’ndan ETSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER VDK Başkanlığı’ndan ETSO’ya ziyaret
Doğu'da kar esareti; 1373 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Doğu'da kar esareti; 1373 köy yolu kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.